MISE À JOUR INSTANTANÉE | Signatures 2020 dans le football péruvien | Livret Alianza Lima, Université des Sports, Sporting Cristal: renforts, rénovations et pertes sur le marché des passes | PHOTOS décentralisées

Signings 2020 | EN DIRECT | Alliance de Lima, Université des sports, Cristal sportif et toutes les autres équipes du Ligue 1 Ils pensent déjà à 2020 et aux postes à pourvoir pour arriver dans des conditions optimales pour la prochaine saison.

Le livret est ouvert et les équipes du championnat péruvien sont prêtes à ouvrir leurs portefeuilles pour renforcer leur équipe, dans le but d'atteindre le titre l'année prochaine et de faire une bonne présentation à la Coupe des Libertadores 2020.

Alliance de Lima, Université des sports, Cristal sportif et Sports binationaux ce sont les équipes qui ont obtenu un quota pour les Libérateurs. Les «crèmes» seront les premières à commencer leur participation au tournoi international de la phase 1, suivies par les «célestes» de la phase 2 et enfin le «puissant du Sud» et les «intimes» entreront dans la phase de groupe.

Les nouvelles sur le marché des passes sont les pertes de Rodrigo Cuba et Felipe Rodríguez d'Alianza Lima, la rénovation de Paulo de la Cruz à l'Université et la signature d'Arquímedes Figuera dans le club César Vallejo de Trujillo.

