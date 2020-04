Mise à jour sur le coronavirus du championnat: congés et reports de salaire

BRENTFORD, ANGLETERRE – 11 FÉVRIER: Une vue générale de Griffin Park, domicile de Brentford pendant le match de championnat Sky Bet entre Brentford et Leeds United à Griffin Park le 11 février 2020 à Brentford, en Angleterre. (Photo de Richard Martin-Roberts – CameraSport via .)

De nombreux clubs de Premier League ont essuyé des critiques cette semaine pour avoir annoncé leur intention de mettre leur personnel en congé. Tottenham Hotspur, en particulier, a été prévu car les joueurs restent sur leur salaire astronomique, mais le personnel non joueur doit se passer de 20% du leur. Dans le championnat, cependant, c’est une histoire légèrement différente. Alors que l’argent peut ne pas être un objet pour beaucoup de personnes de haut vol, les comptes bancaires sont plus étroits au deuxième niveau et les clubs doivent accorder plus d’attention à leurs finances.

Voici les dernières mises à jour de plusieurs clubs de championnat sur ce qu’ils font tout au long de la pandémie de coronavirus.

Mise à jour du championnat Coronavirus

Brentford

Un rapport de John Cross de The Mirror dit que Brentford est sur le point de conclure un accord avec leurs joueurs qui les mettra tous au maximum 5 000 £ par semaine.

On pense qu’ils sont devenus le premier club de la ligue à accepter des réductions de salaire alors que les discussions entre l’EFL et la PFA se poursuivent sur les reports de salaire.

Le propriétaire de Brentford, Matthew Benham, qui possède également le club danois du FC Midtjylland, a gagné son argent dans l’industrie des paris, qui a été durement touchée en raison de l’absence de sport en direct.

Huddersfield Town

Les membres du conseil d’administration de Huddersfield Town, en difficulté, ainsi que le responsable des opérations de football, David Webb, prendront des reports de salaire pendant deux mois, selon BBC Sport.

Cela fait partie d’un plan visant à garantir que tout le personnel reçoive son plein salaire pendant la suspension de l’EFL, et la décision n’inclut pas le manager Danny Cowley et les joueurs, qui restent en discussion avec la LMA et la PFA respectivement.

Le directeur général Mark Devlin a déclaré: «Toutes les organisations – et pas seulement les clubs de football – auront des décisions difficiles à prendre en fin de compte, et nous ne serons pas différents. Chaque décision que nous prendrons sera dans le meilleur intérêt de Huddersfield Town.

“Heureusement, nous sommes en mesure de compléter leur salaire à 100%.”

Les Terriers reçoivent toujours des paiements en parachute après leur relégation de la Premier League en 2018/19.

Sheffield Wednesday

Sheffield Wednesday a suivi un certain nombre de clubs en plaçant le personnel non joueur en congé pour congé, tandis que le propriétaire Dejphon Chansiri a promis de compléter la différence de 20%.

Un rapport d’Alex Miller du Sheffield Star indique que 37% des revenus de mercredi proviennent de la journée de match, c’est pourquoi le club cherche toujours à reporter les salaires.

Middlesbrough

Middlesbrough est devenue la dernière équipe du Nord-Est à annoncer qu’elle mettra en congé du personnel non joueur, avec Newcastle United et Sunderland.

Richard Mennear du Hartlepool Mail affirme que cela n’aura pas d’impact sur l’équipe première équipe, le manager Jonathan Woodgate ou son personnel d’entraîneurs.

Swansea City

Selon David Byrom du Bristol Post, le directeur de Swansea City, Steve Cooper, et le président du conseil d’administration, Trevor Birch, se sont portés volontaires pour reporter des salaires importants. Cela survient après que la majorité du personnel non-joueur ait été mis en congé.

Les membres du personnel sous contrat de zéro heure recevront leur salaire moyen intégral sur la base de leur salaire mensuel cette année.

Cooper a déclaré: «Tout le monde doit se ressaisir en ces temps difficiles dans l’espoir que nous puissions en sortir aussi indemnes que possible.

“Ce club de football est si important pour les supporters et la ville, et le moins que je puisse faire est de prendre un report de salaire.”

