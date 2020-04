Mise à jour sur les blessures: Niklas Sule souffre d’un œdème du genou

Niklas Sule a frappé un ralentisseur mineur sur sa route pour se remettre complètement de sa blessure au ligament croisé. Selon un nouveau rapport de Bild, le centre du dos souffre d’un œdème au genou gauche et devra maintenant prendre une pause de l’entraînement complet pendant quelques semaines par mesure de précaution. L’œdème se produit lorsqu’il y a une accumulation de liquide dans une zone affectée et qu’il provoque un gonflement et un inconfort. Cela se produit souvent dans les zones de blessure, en particulier les grosses articulations comme le genou en réponse à la charge de travail progressive qui augmente régulièrement en intensité au fur et à mesure que le processus de récupération se poursuit.

Sule avait très bien réussi sa récupération après avoir subi la déchirure du ligament croisé en octobre. Il s’était rétabli plus tôt que prévu et il a même déclaré récemment que les médecins de l’équipe n’avaient jamais vu un genou en convalescence ne pas enfler; peut-être ont-ils parlé trop prématurément. Pourtant, la pression lui a été retirée lorsque les Championnats d’Europe ont été reportés à 2021 et il a encore beaucoup de temps pour s’assurer qu’il est complètement rétabli.

Après des semaines d’entraînement individuel sur l’herbe à Sabener Strasse et commençant à faire du boulot, Sule était en bonne voie pour reprendre l’entraînement en équipe complète. Jeudi dernier, Sule a rejoint l’échauffement en petit groupe avec Thomas Muller, Jerome Boateng, Fiete Arp et Leon Dajaku, ce qui était la première fois qu’il le faisait après des semaines d’entraînement seul avec les physios. Bien sûr, cela aurait normalement été toute l’équipe, mais le Bayern, avec tous les autres clubs de Bundesliga, suit les strictes directives de distanciation sociale pendant les sessions. Le personnel de formation a tenu Sule lors de la séance d’entraînement de vendredi après avoir remarqué l’accumulation de liquide dans son genou.

Photo de M. Donato / FC Bayern via .

À l’avenir, le centre arrière se concentrera désormais sur des travaux légers et des exercices avec les physios du centre de performance de Sabener Strasse pendant au moins les deux prochaines semaines. Le service médical du Bayern pourrait également décider de faire une IRM juste pour s’assurer que rien d’autre ne va mal et être en mesure d’éviter toute sorte de complications d’aggravation.