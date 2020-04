“Mises à jour dans les prochains jours sur le redémarrage de la formation”

La rencontre entre le ministre des Sports, Vincenzo, vient de s’achever Spadafora, et les plus grandes instances italiennes de football concernant la reprise de l’entraînement et des championnats.

Un communiqué de presse a été publié à ce sujet directement par le bureau de presse du ministre, illustré ci-dessous.

Le communiqué de presse officiel

“La réunion de vidéoconférence entre le ministre des Politiques de la Jeunesse et des Sports, Vincenzo Spadafora, et tous les membres du FIGC sur le protocole élaboré par la commission scientifique et médicale de la Fédération.

La rencontre, qui a duré du 12 au 14, a permis d’approfondir les aspects liés à la possible reprise de l’entraînement en sécurité maximale pour les athlètes et les techniciens des clubs sportifs.

A l’issue de la réunion, le Ministre a commenté: “Je remercie tous les participants à la réunion: j’ai écouté avec beaucoup d’attention les différentes positions qui se sont dégagées et dans les prochains jours, après une discussion avec le Ministre de la Santé et le Comité Scientifique Technique, nous publierons les dispositions mise à jour sur la possibilité et les modalités de reprise des sessions de formation “.

La réunion a été suivie par:

Gabriele Gravina, présidente du F.I.G.C.

Marco Brunelli, secrétaire général du F.I.G.C.

Cosimo Sibilia, vice-président de la FIGC et président de la Ligue nationale amateur

Renzo Ulivieri, président de l’Association italienne des entraîneurs de football

Paolo Dal Pino, président de la Ligue de football de Serie A

Paolo Balata, président de la Lega Calcio Serie “B”

Francesco Ghirelli, président de la Lega Pro

Damiano Tommasi, président de l’Association italienne de football

Marcello Nicchi, président de l’Association italienne des arbitres

Maurizio Casasco, président de la Fédération médicale du sport

Paolo Zeppilli, président de la commission scientifique scientifique du F.I.G.C.:

Francesco Vaia, expert de la Commission “