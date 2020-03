Mises à jour de la confiance des supporters de Tottenham Hotspur: février 2020

Londres, ANGLETERRE – 01 mars: une vue générale à l’intérieur du stade avant le match de Premier League entre Tottenham Hotspur et Wolverhampton Wanderers à Tottenham Hotspur Stadium le 01 mars 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Richard Heathcote / .)

Tottenham Hotspur Supporters Trust a publié des nouvelles mises à jour pour les fans à la fin de la semaine dernière. Le lien vers l’article complet sur le THST est ici. L’article suivant examine certains des points clés soulevés dans la mise à jour.

Tottenham Hotspur Supporters Trust News Updates

Augmentation du prix des abonnements

Tottenham Hotspur a décidé d’augmenter le prix des abonnements de 1,5%. THST a lutté contre ces hausses et estime que ces augmentations sont inutiles. La dernière mise à jour se réfère au point clé de leur déclaration concernant l’augmentation des prix: «Tottenham Hotspur est le huitième plus grand club du football mondial en termes de revenus et les recettes d’entrée sont éclipsées par les revenus de la télévision et les accords commerciaux. Le simple fait est que le club n’est pas obligé d’augmenter le prix des billets. Il choisit de le faire, tout comme il choisit de prendre ses autres décisions commerciales. »

Bien que le club ait le droit d’augmenter les prix, il semble décevant qu’avec l’augmentation des revenus, la décision ait été prise à ce stade. Le club de football doit veiller à ne pas commencer à inciter les fans à regarder leur équipe préférée. La hausse réelle des prix équivaut à entre 12 et 33 £, mais dans le monde d’aujourd’hui, cela peut faire une énorme différence pour beaucoup.

Permanent

Le stade Tottenham Hotspur a des barres de sécurité installées dans certaines zones pour permettre potentiellement à l’avenir de se tenir en sécurité. Le THST sera impliqué dans les discussions sur cette question. Le nouveau gouvernement conservateur souhaite que les fans aient le choix entre une position de sécurité. THST demande une «approche de bon sens» pour les pourparlers.

De nombreux fans se tiennent aux jeux indépendamment de leur position de sécurité, mais il doit également y avoir cette approche de bon sens à laquelle la confiance se réfère. Tous ceux qui assistent aux matchs ne peuvent pas rester longtemps debout et la confiance déclare à juste titre que la «diversité» de la communauté de soutien au football est pleinement prise en compte.

Atmosphère

Les dernières mises à jour de THST indiquent qu’une réunion sera convoquée pour discuter de la façon d’améliorer l’atmosphère au stade Tottenham Hotspur. La confiance veut que les initiatives soient dirigées par les fans, ce qui est parfaitement logique plutôt que la confiance qui les anime.

Le «mur du son» du nouveau stade a bien commencé, mais l’atmosphère s’est quelque peu dissipée depuis. Une partie de cela est due aux résultats et aux performances moins qu’impressionnantes sous Mauricio Pochettino et Jose Mourinho cette saison. Il sera intéressant de voir les futures mises à jour et comment tout cela se déroule. En fin de compte, cependant, les joueurs sur le terrain ont une grande responsabilité pour faire chanter les fans. Si les joueurs se produisent, les fans feront sûrement de même.

La plainte One Show

Ce qui suit est un extrait de la mise à jour THST;

«Après les images de Harry Kane, la pièce passe à une vue aérienne du nouveau stade de Tottenham Hotspur avant de balayer dans les tribunes vides avec l’audio d’un commentaire radio du match Spurs v Chelsea le 22 décembre 2019. Ce commentaire dit: ‘ Nous y voilà donc. Il y a une annonce sur le haut-parleur pour avertir la foule qu’il ne doit plus y avoir de comportement raciste. »

«Une enquête menée par le Club et la police métropolitaine n’a trouvé aucune preuve d’un tel chant et l’affaire a été classée le 6 janvier 2020.

Le montage de l’article The One Show a clairement montré que le stade Tottenham Hotspur était le lieu mentionné dans le commentaire d’accompagnement qui mentionnait des cas d’abus racistes de la part d’une foule. Cela en soi présentait une image au mieux inexacte, au pire trompeuse. »

Le Tottenham Hotspur Supporters Trust a demandé que la BBC diffuse des excuses et s’il ne le fait pas, signalera le problème à l’OFCOM.

La question du mot «Y» refuse de disparaître, mais le club a continuellement consulté les fans sur la question. La façon dont la BBC a décrit le club et ses fans était offensante et sans fondement. Les préjugés sont un problème dans le football à travers le monde et doivent être traités de manière sensible.

Autres éléments

Les autres éléments des mises à jour portent sur le traitement des commissaires sportifs le jour du match, la restauration dans le nouveau stade et toutes les mises à jour du Trust peuvent être trouvées dans le lien au début de cet article.

Pour plus d’informations sur le Tottenham Hotspur Supporters Trust ou pour savoir comment vous pouvez rejoindre, cliquez sur le lien suivant.

Photo principale

