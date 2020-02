Mission secrète: comment Martin Braithwaite a rejoint Barcelone

Regardez Martin Braithwaite jouer et vous remarquerez quelques choses à son sujet. Il est très très rapide. Il a beaucoup d’énergie. Il est fort. Il est grand. À bien des égards, les premières choses que vous remarquez sont les traits physiques. Mais il y a une chose que le nouvel attaquant du FC Barcelone attribue plus que tout à son succès – son esprit.

“Ma principale caractéristique est que j’aime étudier la pièce”, a déclaré Braithwaite à ESPN.

La plupart des gens ont été choqués par le passage de Braithwaite des scrappers de relégation Leganés à Barcelone, qui sont maintenant en tête du classement après avoir battu Eibar 5-0 lors des débuts du Danois. Mais atterrir dans un superclub européen a toujours été sa cible.

L’un de ses secrets était de rencontrer une entraîneure en conditionnement mental, Kim Boye.

“Je lui ai dit que je n’avais pas besoin d’être levé parce que j’étais mentalement au sommet”, a déclaré Braithwaite aux médias danois. “Je n’étais pas en crise et je ne me sentais pas au mieux de ma forme, mais j’avais besoin de quelqu’un avec qui s’entraîner.”

À peu près à la même époque, Boye a rencontré un agent, Hasan Cetinkaya.

“[Boye] a déclaré que son plus grand rêve était d’aider à amener le prochain Danois après Michael Laudrup au FC Barcelone. J’ai répondu: «vous le ferez bientôt», a déclaré Cetinkaya.

Ni Boye ni Cetinkaya n’avaient un nom en tête, seulement un rêve. Mais assez tôt, Boye a appelé l’agent pour lui dire qui, selon lui, serait le bon homme pour leur mission: Braithwaite. Les trois hommes se sont rencontrés et l’attaquant a accepté de prendre Cetinkaya comme son agent.

Avec Boye et Centikaya, Braithwaite avait un objectif commun: aider un Danois à rejoindre l’un des plus grands clubs de la Liga.

“[Centikaya] ne voit rien d’impossible. Il croit que tout est possible. Il avait la même croyance en ma qualité que moi: que je pouvais jouer dans l’un des meilleurs clubs du monde », a déclaré Braithwaite.

Selon les médias danois, plusieurs offres de Braithwaite ont été présentées par des clubs plus grands que Leganés pendant le mercato hivernal. Mais son agent espérait recevoir un appel de Barcelone. Ils auraient parlé au club, mais aucun accord n’a jamais été conclu. La fenêtre de transfert s’est fermée et Braithwaite n’a bougé ni pour Braithwaite ni pour personne.

Mais les choses ont changé quand Ousmane Dembélé a subi une rechute de blessure. Cela a permis à Barcelone de signer un remplaçant d’urgence, et Barcelone a finalement pris sa décision.

Selon ESPN, Braithwaite a appris par Gus Poyet à Bordeaux comment identifier ses passants et apprendre leurs caractéristiques. Il s’est considérablement amélioré lorsqu’il a commencé à étudier des vidéos sur la façon dont ses coéquipiers préféraient jouer le ballon et sur la façon de chronométrer ses courses en fonction de ses passants. Il lui a également été conseillé de bâtir une confiance personnelle avec les hommes qui lui donneraient des chances de marquer.

Maintenant, il apporte cette attitude à chaque équipe.

«J’essaie d’étudier les gens qui croisent le ballon, quel genre de croix. Plutôt qu’ils ne s’adaptent à moi, j’essaie de m’adapter à leurs croix », a-t-il dit.

Il a étudié Leganés pendant des mois avant de les rejoindre pour pouvoir bien jouer avec ses coéquipiers là-bas aussi.

«J’essaie de regarder mon propre jeu et de voir ce que je peux améliorer, mais c’était vraiment en regardant l’équipe: quel genre de chances créent-ils? Les gens qui sont censés nourrir les grévistes: quel genre de laissez-passer donnent-ils? Quel genre de croix arrivent? J’ai essayé de descendre dans les moindres détails et de penser: comment puis-je exploiter la box? Où puis-je voir les possibilités d’obtenir des chances de marquer? j’ai regardé [Guido] Carrillo et [Youssef] En-Nesyri. Carrillo remporte beaucoup de duels dans la surface et le ballon tombe autour de lui. [There are] beaucoup de chances que vous pouvez obtenir en restant près de lui », a-t-il déclaré.

Depuis qu’il a appris qu’il rejoindrait Barcelone, Braithwaite étudie la façon dont Barcelone joue.

“Le meilleur football du monde”, dit-il.