Mista lance une aventure dans l’Atlético canadien d’Ottawa

L’ancien Valence et l’Atlético de Madrid, Miguel Angel Ferrer Martínez “Mista», il était déjà confirmé comme le nouvel entraîneur de l’Atlético Ottawa de la ligue canadienne. L’entraîneur de 41 ans a terminé sa carrière de joueur dans ce pays après avoir fait partie du Toronto FC en 2010 et a disputé neuf matchs.

12/02/2020 à 18:46

CET

Juan Arango

Mista Il est revenu au Canada après avoir été entraîneur à la carrière de Valence puis à Rayo Vallecano.

«Pour moi, c’est une opportunité importante que l’Atlético de Madrid me donne en tant qu’entraîneur. J’étais au Canada à travailler et à jouer dans la MLS avec le Toronto FC et je suis très heureux de faire partie de cela et de pouvoir contribuer et aider cette équipe dans la CPL (Canadian Premier League), & rdquor; dit le tout nouveau barreur.

Pour le football dans ce pays, l’arrivée de l’Atlético en tant que propriétaire d’une franchise est une étape importante pour sa croissance dans ce qui sera sa deuxième saison d’existence.

UNE LIGUE PLUS COMPÉTITIONNÉE

Cela et les signatures qui commencent à arriver de différents pays commencent déjà à donner un autre visage à la ligue dans laquelle on l’attend encore plus lorsque cette compétition de huit équipes commence.

La saison au Canada débutera à la fin avril. Le format du tournoi se compose de deux tournois: le printemps et l’automne. Le premier commence en avril et dure jusqu’en juillet, le second commence en juillet et se termine en octobre. Les vainqueurs des deux tournois se rencontreront pour déterminer le champion annuel qui représentera la ligue dans la Ligue CONCACAF, l’équivalent de la Ligue Europa d’Amérique du Nord.

Ce tournoi lui donnerait l’opportunité de se qualifier pour la Ligue des Champions de la CONCACAF.