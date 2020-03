“Mkhitaryan? Possible que nous le gardions, Rome va bien”

« Keep Mkhitaryan? C’est une possibilité que nous avons et que nous envisagerons. Je l’ai toujours aimé, c’est le type de joueur qui peut s’adapter à n’importe quelle équipe quand il est à son meilleur. Mkhitaryan se débrouille très bien lors des derniers matchs avec Rome, nous savons de quel type de joueur il s’agit, nous connaissons son passé et nous avons le temps de prendre la bonne décision. ” Mikel vous parle de son article Arteta.

Arteta “vote” Mkhitaryan

Interviewé par sportmole.co.uk, l’entraîneur duarsenal a déclaré le joueur actuellement prêté aux Giallorossi. Un élément fondamental pour Paulo Fonseca, qui surtout lors des dernières courses s’est appuyé totalement sur le talent de l’Arménien pour gagner et parfois convaincre. Renouveler le prêt ou l’acheter purement et simplement aux Gunners ne sera pas facile, mais Roma le savait déjà.