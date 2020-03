MLS et option pour un homme Burnley de 15 millions de livres banni

Date de publication: Mercredi 18 mars 2020 6h55

L’arrière central de Burnley, Ben Gibson, pourrait être en route pour la Major League Soccer.

Les sources de TEAMtalk comprennent qu’un certain nombre de clubs ont montré un intérêt pour le défenseur central de 27 ans, mais on pense que le Los Angeles Galaxy mène la course.

Gibson, qui a été appelé par l’Angleterre en 2017, est s’entraîne actuellement dans son ancien club de Middlesbrough après une énorme chute avec son club parent Burnley.

Le mois dernier, le patron de Burnley, Sean Dyche, a refusé de divulguer les détails des retombées.

Dyche a déclaré: «C’est une situation tout à fait unique.

“Il y a un angle privé, qui restera privé, mais à ce moment-là, il est avec Middlesbrough, s’entraînant là-bas pour rester en forme et rester affûté. Il est toujours un joueur de Burnley. “

Gibson a rejoint les Clarets de Boro en 2018 pour un contrat d’une valeur de 15 millions de livres sterling – mais il a à peine joué depuis son arrivée, avec une seule participation en Premier League.

Gibson a encore deux ans sur son accord, ce qui signifie qu’un accord permanent n’est pas à l’ordre du jour, mais un mouvement de prêt vers l’Amérique semble désormais possible.

On pense que la légende de Galaxy, Robbie Keane, qui est maintenant directeur adjoint de Middlesbrough, a recommandé le déménagement à Gibson.