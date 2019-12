MMA | 2019 Combat Cup LIVE AUJOURD'HUI EN LIGNE via Movistar Deportes et TUDN: l'événement de combat des Amériques se poursuit en LIVE au Pérou | Humberto Bandenay | Milko Tucto | Sandra Wash | Renzo Méndez | Kevin Borjas | Fight Americas 2019 LIVE Fight Cup 2019 LIVE: tout ce que vous devez savoir sur le retour de la société MMA au Pérou | Mexique | États-Unis Contact

Fight Americas 2019 EN DIRECT via Movistar Sports et TUDN : suivez le Coupe de combat 2019 EN DIRECT AUJOURD'HUI à partir de 20h30 (heure péruvienne) et du Manuel Bonilla Coliseum de Miraflores. Ce sera le deuxième événement du promoteur des arts martiaux mixtes latins après son entrée dans l'histoire au Pérou en mai.

Cette fois, Combate Americas apportera comme attraction principale son appel «Combat Cup». Un tournoi dans lequel huit combattants légers (70 kilos) s'affronteront pour remporter la toute nouvelle coupe, un prix de 100 000 dollars et l'opportunité d'être un challenger au titre de la catégorie. Une ceinture actuellement détenue par le Mexicain Rafa García, invaincu en onze duels.

Ce sera la troisième édition de la Combat Cup, la première en Amérique du Sud après son passage aux États-Unis et au Mexique. Le format est à élimination directe et tous les combats auront lieu la même nuit; c'est-à-dire que le vainqueur doit surmonter trois matchs.

Dans la coupe, le Pérou sera représenté par Humberto Bandenay et Milko Tucto, tous deux situés dans des touches opposées. "Disbande" affrontera le Colombien Hugo Prada et "Tatú" affrontera l'Américain Salvador Becerra.

Bien sûr, jusqu'à hier, Milko était dans la clé alternative, où le remplaçant du tournoi part, mais l'Argentin Kevin Koldobsky était hors de l'événement, donc le Péruvien a pris sa place.

D'autre part, Sandra Lavado se battra contre la Colombienne Lina Franco en paille féminine. Le populaire «Péruvien Zombie» fera sa première lors d'un événement international, il cherchera donc à briller dans la cage.

De plus, Renzo Méndez avait tout préparé pour combattre l'Argentin Juan Pablo González; Cependant, il a eu des problèmes de perte de poids. Immédiatement. Combate Americas a cherché un remplaçant et Kevin Borjas a accepté le défi. Ainsi, les deux Péruviens s'affronteront dans un duel convenu à 63,5 kilos.

Clés confirmées pour la coupe de combat:

•Humberto Bandenay (Pérou / 15-7) vs. Hugo Prada (Colombie / 8-3)

•José Luis Verdugo (Mexique / 10-8) vs. Lucas Corbage (Brésil / 10-0)

•, Yoel Jimenez (Espagne / 5-3) vs. Erick Gonzalez (États-Unis / 10-4)

•,Milko Tucto (Pérou / 4-1) vs. Salvador Becerra (États-Unis / 8-2)

•Ignacio Bahamondes (Chili / 9-3) sera le remplaçant au cas où un demi-finaliste ne continuerait pas en raison d'une blessure ou d'un cas de force majeure.

Règlement de la coupe de combat:

Les combats dans la première phase seront un seul round de cinq minutes. En demi-finale et en finale, trois manches de trois minutes auront lieu. Ce n'est qu'en finale que les coudes et les genoux au visage ou à la tête seront valables.

Reste du panneau d'affichage de l'événement Combat Americas:

•Renzo Méndez (Pérou / 13-6) vs. Kevin Borjas (Pérou / 5-0) – Combat convenu à 63,5 kilos

•Sandra Wash (Pérou / 7-2) vs. Lina Franco Rodríguez (Colombie / 4-2) – Combat au poids de paille femelle (52 kilos)

Où acheter des billets?

Les billets pour la Coupe de combat à Lima sont achetés sur la page Joinnus (cliquez ici). Le prix varie de 50 semelles (High Tribune) à 255 semelles (La Caula Vip).

Quelle chaîne diffusera la Combat Cup?

Au Pérou, la Coupe de combat sera diffusée par Movistar Deportes (20h30, heure du Pérou); aux États-Unis, il sera télévisé par TUDN EU (23h00).

Anciens vainqueurs de la coupe de combat:

• Levy Marroquín (Mexique), en 2017 (Coupe Combat, catégorie de poids des coqs)

• Andrés Quintana (États-Unis) en 2018 (Combat Cup, catégorie stylo)

