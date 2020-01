‘Moaner de Liverpool’ Klopp se lamente sur la ‘catastrophe’ de la CAN

Date de publication: vendredi 17 janvier 2020 3:48

Liverpool directeur Jurgen Klopp estime que la décision de ramener la Coupe d’Afrique des Nations à son emplacement traditionnel de janvier est une «catastrophe» pour le club.

Le tournoi devait être organisé par le Cameroun à l’été 2021, qui se heurtait déjà à la Coupe du monde des clubs élargie – dont les Reds sont actuellement champions – mais a été changé en raison des préoccupations liées au climat dans le pays en juillet.

Cela signifiera probablement que Klopp sera privé du Sadio Mané du Sénégal, de l’Egyptien Mohamed Salah et du Naby Keita de Guinée pendant une partie ou la totalité de la période de six semaines.

“La Coupe d’Afrique des nations qui remonte à janvier est, pour nous, une catastrophe”, a déclaré le manager de Liverpool, qui affirme que cette décision affectera la politique de transfert du club.

«Nous ne vendrons pas Sadio, Mo ou Naby maintenant parce qu’ils ont un tournoi en janvier et février – bien sûr que non.

“Mais si vous devez prendre la décision de faire venir un joueur, c’est énorme car avant la saison, vous savez depuis quatre semaines, vous ne les avez pas.

“C’est un processus normal et en tant que club, vous devez penser à ces choses.”

Klopp est un critique de longue date et franc d’un calendrier de montages gonflé et souvent chaotique qui a ce qu’il pense être des affrontements inutiles au niveau international et national.

Il y a tellement de choses à trier mais tous ces gars-là ne trouvent jamais le temps de s’asseoir autour d’une table et de faire un horaire général

Au cours du dernier mois, le manager de Liverpool s’est prononcé contre le calendrier festif, les demi-finales à deux pattes de la Coupe Carabao et les rediffusions de la Coupe FA, en plus de l’affrontement farfelu entre la Coupe du monde des clubs au Qatar et le quart de finale de la Coupe Carabao ce qui a forcé les Reds à aligner une équipe de jeunes lors de la défaite à Aston Villa.

Cependant, il s’attend toujours à ce que ses commentaires tombent dans l’oreille d’un sourd.

«C’est comme la plus grande perte de temps de tous les temps. “Le Moaner de Liverpool” ou quoi que ce soit est à nouveau sur la bonne voie “, at-il ajouté.

«Tant que rien ne changera, je le dirai tout le temps. C’est parce qu’il s’agit des joueurs, pas une seconde de moi.

«Il y a tellement de choses à trier, mais tous ces gars-là ne trouvent jamais le temps de s’asseoir autour d’une table et d’établir un calendrier général.

«Tous ces différents jeux à jouer et pas de pause pour les joueurs. Respectons cela, mais si vous avez cette pause, ne faites pas de relecture pendant cette pause. Cela aiderait massivement. »

Klopp pense également que la prolifération des matches a contribué à la blessure aux ischio-jambiers subie par Tottenham et l’attaquant anglais Harry Kane, qui pourraient l’exclure de l’Euro 2020.

Le capitaine de l’équipe nationale a subi une intervention chirurgicale sur une rupture de tendon le week-end dernier et le patron des Reds espère que ce sera le réveil dont les autorités anglaises ont besoin.

“Je me sens massivement pour Harry Kane, j’entends maintenant qu’il n’est peut-être pas en euros”, a déclaré le manager de Liverpool.

“Pour la première fois, certains Anglais de la FA peuvent penser” Oh, trop de jeux peut-être “.

“Quelque chose doit se passer pour qu’ils commencent vraiment à y penser.”

Dimanche, les dirigeants de Klopp en fuite en Premier League accueilleront Manchester United, un match qui verra le retour des blessés de longue durée Fabinho et Joel Matip.

Il y a eu un appel au clairon pour que les fans reprennent leur accueil des entraîneurs de l’équipe pour leur visite de leurs principaux rivaux, mais la police de Merseyside a minimisé toute inquiétude quant à la répétition des scènes lorsque le bus de Manchester City a été bombardé d’objets en avril 2018.

“Comme pour tout match, une opération de police complète et appropriée a été mise en place avant le match de dimanche et nous avons assuré la liaison avec les deux clubs et leurs groupes de supporters”, a déclaré le surintendant principal Matt Boyle dans une déclaration à l’agence de presse PA.

«Nous nous efforçons de faire en sorte que ce jeu puisse être apprécié en toute sécurité par tous et de minimiser toute perturbation pour les résidents locaux et les routes.»

Il y aura une forte présence policière sur le terrain, mais cela ne fait que suivre la procédure standard pour un match de ce profil et aucune mesure spéciale n’a été mise en place.

