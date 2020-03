Moats to CM: «Ibra Dream à Monza, si j’avais tort à Milan, il m’enverrait prendre une douche. Galliani et Berlusconi … »| marché

Marco Fossati il était le nouveau protagoniste des émissions en direct avec marché des transferts. Le milieu de terrain du Monza (photo monzanews) est intervenu le notre profil Instagram officiel pour parler de différents thèmes: de la période de quarantaine à la cavalcade de la formation Brianza, sans oublier l’importance de Galliani et Berlusconi et du rêve Ibrahimovic.

Monza faisait quelque chose d’extraordinaire dans le groupe A de la série C avec 16 points d’avance sur le second.

“Dès le premier jour de retraite, nous avons travaillé pour cela, pour atteindre cet objectif que nous connaissons tous. Nous faisions un excellent travail et, malheureusement, cette cause de force majeure nous a interrompus. Nous espérons récupérer bientôt, au-delà du football et de notre travail “.

Que fais-tu ces jours de quarantaine?

“Ma femme est très bonne en cuisine, elle m’a fait un plumcake aujourd’hui après-midi. Je fais deux pas avec le chien le matin mais je suis très petit et je remonte. Je fais un peu de dressage, le déjeuner puis l’après-midi je me consacre à des séries TV Peut-être que j’ai lu un bon livre, quelques articles et j’aide ma femme à cuisiner, on s’amuse à faire des bonbons ensemble et on continue la journée “.

Quel livre recommanderiez-vous?

“Je relis un livre que j’aime tant: ‘La Monaco qui a vendu sa Ferrari'”.

N’êtes-vous pas un amoureux de la Play station?

“J’ai arrêté de jouer il y a trois ans. Je jouais toujours au basket-ball NBA, je ne jouais jamais au football. Je l’ai mis dans le placard et je ne l’utilise plus.”

Monza est quelque chose de spécial pour vous étant la ville où vous êtes né. Pouvez-vous nous raconter comment est née l’idée de rentrer chez vous?

“J’étais à Vérone mais hors du projet. J’avais été rayé de la liste, disons que je n’avais pas envie de passer une année entière sans bouger. Et dès que j’ai reçu l’appel du Dr Galliani, la réponse a été oui. Je ne peux pas vous donner une vraie explication. “

Vous aviez déjà travaillé avec Galliani à l’époque du secteur jeunesse de Milan.

“Exactement, je suis avec lui depuis que je suis très jeune. Je le connaissais déjà et en fait, dans ce téléphone, il m’a dit: ‘Je vais venir te récupérer.’ Je ne pouvais absolument pas dire non”:

Dans ce Milan, il y avait aussi Simone Verdi, Mattia De Sciglio, Andrea Ganz pour n’en nommer que quelques-uns. Vous êtes resté en contact au fil des ans?

“Oui, de temps en temps avec De Sciglio, j’entends souvent Ganz et Mancuso qui font de grandes choses en Serie B, nous sommes des amis très proches. J’ai entretenu une relation avec un coéquipier et de temps en temps il nous arrive de nous sentir”.

De Milan à l’Inter, toujours dans le secteur de la jeunesse: quel souvenir gardez-vous de l’expérience des Nerazzurri?

«J’étais venu à Milan très jeune, puis j’étais à l’Inter depuis trois ans et j’avais remporté un championnat et un titre de champion. Ensuite, j’étais revenu à Milan où j’avais signé un contrat de cinq ans et puis je suis allé à jouer de nombreuses années en prêt: Latina en C, Ascoli, Bari, Pérouse, Cagliari et Vérone. À l’Inter, j’avais beaucoup de compagnons très forts, de Caldirola à Obi, Santon, Destro vraiment beaucoup. Je jouais avec les garçons plus âgés et donc pas ça a été très facile pour moi mais c’était très sympa. J’ai regardé une réalité d’une certaine profondeur, on avait l’impression d’être un joueur avec certains compagnons. Le meilleur moment a sans doute été la victoire du championnat d’Allievi. “

Jeune et talentueux comme votre nouveau coéquipier Dany Mota, arrivé en janvier de la Juventus: quelles sont vos perspectives?

“La société a été claire en disant que les achats qu’elle ferait en janvier auraient été dans le futur, c’est-à-dire de la série B, du moins pour la série B.Ils ont pris des joueurs d’une certaine épaisseur comme Dany Mota qui vous donne ce petit plus. Il y a peu de choses à dire sur ce garçon, il est jeune et a de grandes perspectives. Nous sommes heureux de l’avoir avec nous “:

De Pescara est venu un joueur qui faisait la différence en Serie B comme Machin.

“Grand talent, les achats que nous avons effectués sont d’une grande importance. J’espère conclure ce championnat au plus vite”.

Dans votre groupe, il y a aussi des joueurs très expérimentés comme Paletta. Qu’est-ce que l’Argentin vous a donné dans les vestiaires?

“Beaucoup, du point de vue de l’attitude à l’entraînement. Il faut l’apprécier et l’admirer dans la façon dont il s’entraîne. Chaque jour au mieux, c’est un garçon magnifique. Il ne dit jamais un mot, seulement quand c’est nécessaire. Il s’entraîne à deux mille heures. “

Votre premier fan est le directeur général Galliani: que vous dit-il à la fin des matchs?

“Il est très expressif, quand il descend dans les vestiaires, on le voit immédiatement en face s’il est satisfait ou non. Dans ce championnat, il a presque toujours eu des raisons d’être satisfait, sauf à certaines occasions. Il nous dit toujours de ne pas baisser la garde, de continuer cette attitude jusqu’à ce que l’objectif soit atteint. Alors que le président Berlusconi nous demande toujours de bien jouer au football, il veut toujours voir l’équipe jouer d’une certaine manière. Il est principalement intéressé par cela “:

Avez-vous eu des contacts avec lui?

“Cette année, il est souvent venu presque toujours. Il est également reparti, sauf lorsqu’il avait des engagements supplémentaires en matière de football. Il a toujours été à nos côtés et il le sera également dans les prochains mois.”

Connaissez-vous vos rôles et caractéristiques?

“Il a commencé à nous connaître tous, vous voyez qu’il a une grande passion pour ce que nous construisons. Vous le voyez catapulté avec toute sa passion dans cette tâche qu’il doit amener Monza à A. Il connaît tout de nous, ses forces et ses faiblesses. Revenir en Serie A serait une grande joie, j’ai toujours voulu le faire avec le maillot de ma ville. J’en ai aussi parlé ces dernières années avec ma famille, ce serait un rêve. Nous espérons lentement y arriver. Tout d’abord, nous devons compenser ce gros problème, puis des temps meilleurs viendront. ”

Un jeu offensif qui est l’apanage de votre coach Cristian Brocchi …

“Nous jouons avec du 4-3-1-2 pur, avec le ballon toujours au sol. Il a un jeu offensif, il aime être aux commandes des opérations. Grâce au bon jeu, nous voulons atteindre le but, cela vous fait vous sentir bien.” il a joué au football, comment il se comporte avec nous, comment il vous traite, comment il vous gère. C’est une valeur ajoutée, je pense qu’il faut beaucoup pour que l’équipe se sente bien. Il aime que son équipe soit toujours propriétaire du jeu et non dominée par le « adversaires.

Vous avez commencé avec la prédiction mais ce n’est jamais facile à confirmer: quel est votre secret?

“Dès le premier jour, tous les journaux nous ont classés en Serie B et parfois cela peut être néfaste pour une équipe. Notre compétence a été de faire face à chaque match avec la bonne tête, tout commence à partir de là. Nous avons les moyens techniques, nous n’avons pas besoin Nous savons que nous sommes une équipe solide, mais l’aspect mental et la façon dont nous nous entraînons doivent être soulignés “.

Avez-vous gardé contact ces jours-ci?

“Nous avons notre propre groupe Whatspp et ensuite nous nous voyons deux jours ensemble pour nous entraîner, il y a la session de formation tous ensemble. En partant de l’entraîneur et du directeur, nous le faisons en vidéoconférence. Dieu merci, il y a la technologie qui peut nous aider dans cette période “.

En 2011, vous aviez fait une partie de préparation avec la première équipe de l’AC Milan avec Zlatan Ibrahimovic: quels souvenirs avez-vous?

“Il y avait de la pression pour jouer avec ces joueurs, le ballon était chaud. Avec Zlatan, vous ne pourriez jamais vous tromper sinon il vous enverrait prendre une douche.”

Avait-il ce genre de prétention même avec des garçons plus jeunes comme vous l’étiez à l’époque?

“Oui, il n’a fait aucune distinction. Du plus jeune au plus âgé nous étions tous pareils pour lui. Il voulait juste gagner et c’est tout. Chaque match, chaque compétition pour lui n’existait que pour la victoire”:

Maintenant, cela semble être une suggestion même si Brocchi a dit que les fans de Monza pouvaient rêver d’Ibrahimovic, le croyez-vous?

“Ce ne pourrait être qu’un rêve, alors je ne sais pas si ce sera possible. Je ne veux pas entrer dans ce que le club va faire, je rêve aussi avec les fans. “

De nombreux fans vous écrivent de Bari, une expérience très spéciale …

“Bari est magnifique, je ne peux jamais l’oublier en tant qu’expérience. Nous avons rendu toute une ville folle, cela avait été une année particulière qui a abouti à un échec. Les fans ne sont pas venus au stade au début parce qu’ils avaient des différences avec le président.” mois, en février, nous étions troisièmes en dernier du championnat mais le président a décidé de démissionner et a quitté le club. A ce moment les supporters sont revenus au stade et nous, avec une belle balade, avons atteint les playoffs. Une année inoubliable, au final ils étaient 60 000 au stade, les supporters ne pouvaient plus trouver le billet. Dommage pour la façon dont cela s’est terminé et de ne pas avoir atteint la Serie A, mais je m’en souviens avec une grande joie “:

La pizza Fox21 est-elle née à Bari?

“Oui (rires), en mon honneur grâce à un ami nommé Luciano que je salue. Fox a toujours été mon surnom, tout le monde m’appelle ainsi”.

A la place de Cagliari, vous avez atteint la promotion …

“Exactement, c’était le premier championnat remporté en B. Même un groupe extraordinaire là-bas, ce n’était pas facile de gagner mais nous étions bons à tous points de vue. Il y a peu à dire, la Cagliari Serie A le mérite et puis Je suis allé à Vérone l’année suivante “:

Quels aspects négatifs et positifs de votre expérience à Vérone?

“Une place folle, vous jouez vraiment au plus haut niveau du football italien. Pour l’amour qu’ils donnent et l’attachement au maillot, les fans sont une valeur ajoutée. Avec le club je me sentais bien, une belle ville et puis j’ai aussi gagné le championnat et a fait ses débuts en Serie A donc les souvenirs sont beaux “.

Le joueur le plus fort avec qui tu as joué?

“Je dis Farias à Cagliari, je me suis beaucoup amusé”.

Et le plus mignon?

“Giorgio Capece à Ascoli était très gentil, si je pense à lui, je ris juste. Ensuite, le légendaire Gennaro Troianiello était très amusant. Gennaro vraiment extraordinaire, une valeur ajoutée dans les vestiaires”.