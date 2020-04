Modric restera au Real Madrid jusqu’en 2021 – rapport

Le milieu de terrain du Real Madrid Luka Modric restera dans le club jusqu’à l’expiration de son contrat actuel à l’été 2021, selon un rapport publié sur AS tôt ce jeudi. Modric envisageait son départ du Real Madrid en 2020 si son rôle n’était pas pertinent cette saison, mais il est satisfait à la fois de ses minutes jouées et de la qualité de ses performances, selon ce même rapport.

Modric est définitivement entré dans son déclin en tant que joueur et c’est pourquoi le Real Madrid n’est pas encore prêt à lui offrir un nouveau contrat. Cependant, il est toujours un joueur précieux pour l’entraîneur Zinedine Zidane et ses performances se sont améliorées au cours des derniers matchs de la saison.

Los Blancos doit trouver un remplaçant à long terme pour Modric, que ce soit Valverde, Odegaard ou une nouvelle signature reste à voir. Zidane devra donner plus de repos au milieu de terrain croate la saison prochaine et c’est pourquoi Modric pourrait probablement quitter le banc plus souvent qu’autrement, étant donné que le milieu de terrain de Casemiro, Kroos et le joueur croate a beaucoup lutté cette saison.