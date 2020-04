Modric resterait une saison de plus au Real Madrid

Au Real Madrid, l’une des tâches du prochain marché est de dire au revoir aux joueurs que Zinedine Zidane ne considère plus nécessaires pour pouvoir renouveler l’équipe avec de nouveaux éléments.

Des rumeurs ont souligné que Luka Modric est l’un des joueurs qui pourrait quitter l’équipe de meringue, mais l’inverse pourrait se produire.

Selon les informations de Diario AS, le Croate continuera pendant au moins un an en tant que joueur du Real Madrid, afin de remplir son contrat en 2021 et, à partir de ce moment, d’évaluer les options pour une nouvelle destination.

Selon le journal As, le Croate continuera une saison de plus et décidera de son avenir l’année prochaine https://t.co/IkMb6FqdEM

– Mundo Deportivo (à partir de ) (@mundodeportivo) 2 avril 2020

A 34 ans, le dernier ante du Ballon d’Or a connu une saison de hauts et de bas car il n’a pas eu la régularité souhaitée, il a gagné sa continuité grâce aux succès du passé, et c’est pour eux que Florentino Pérez n’est pas pressé de lui dire adieu.

D’autre part, Mundo Deportivo rapporte que le remplacement de Modric à Madrid est déjà en place et c’est Martín Odegaard, qui est actuellement membre de la Real Sociedad et ils sont sûrs qu’il commandera le milieu de terrain merengue une fois que le Croate confirmez votre départ.

L’une des destinations possibles de Modric à l’avenir pourrait être la MLS et imiter ce qui a été fait par des stars comme Thierry Henry, David Villa, entre autres idoles européennes et l’option la plus viable pourrait être Inter Miami, club appartenant à David Beckham .