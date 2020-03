Mohamed Sissoko révèle un futur possible pour Sadio Mané: “Je pense qu’il ira à Madrid

Sadio Mané est l’un des joueurs les plus importants de Liverpool à Klopp qui a réussi à se couronner en Ligue des champions et qui a ensuite passé plus de la moitié de la saison invaincu et que sa qualité de joueur n’est éclipsée que par sa qualité de personne et c’est pourquoi le monde l’admire.

Cependant, au cours des dernières semaines, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Sadio quitterait Liverpool et plusieurs équipes souhaitent retirer le Sénégal de la Premier League, bien que selon un ancien personnage de Liverpool, son avenir soit déjà en bonne voie.

Illusion à la Maison Blanche: l’attaquant de Liverpool serait l’une des priorités du Real Madrid pour le prochain marché des transferts. https://t.co/j72fp41ZfK

– Diario Diez (@DiarioDiezHn) 23 mars 2020

Mohamed Sissoko, un ancien footballeur de Valence, Levante, Liverpool et Juve, a assuré à EuropaCalcio.it que l’avenir de Mané dépend du Real Madrid. Cependant, ce n’est pas tout ce qu’il a dit, car il a également déclaré que pour lui, Salah n’a pas les caractéristiques que Zinedine Zidane veut au Real Madrid. “Et si Salah pouvait aller à Madrid? Non, je vois plus Mané, il a les caractéristiques que veut Zidane, je pense qu’il ira à Madrid”, a expliqué l’ancien footballeur.

Sissoko a également déclaré que Pogba ne pourrait pas venir au Real Madrid, car il aimerait retourner à la Juventus, bien que cela ne dépende pas du joueur français, car il dépend de United, bien qu’il aimerait que Pogba atteigne une équipe qui le fait se sentir important.