Mohamed voit un manque de confiance en Rayados

L’entraîneur était très sincère dans la façon dont il voit son équipe et dit qu’il n’est pas au niveau qu’ils souhaitent.

Il n’ajoute toujours pas sa première victoire dans cette Clausura et avec deux unités est avant-dernier dans le tableau. Des chiffres horribles pour le récent champion d’ouverture. Quelque chose qui, selon les mots du turc Mohamed, est expliqué.

PAS BIEN …

Antonio Mohamed diagnostique un manque de confiance en Rayados😰https: //t.co/Tb7ZfGYrfE pic.twitter.com/Rd5iFmTicA

– MARCA Claro (@MarcaClaro) 6 février 2020

“Retrouver le niveau que nous avions en décembre, nous devons travailler, nous sommes à temps pour reconstruire, nous devons être plus concentrés et être plus solides pour concrétiser les matchs.”