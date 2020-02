Moins de 3 mois après que les Blancs aient manifesté leur intérêt, un joueur né à Leeds est désormais abandonné et «frustré» – HITC

Andy Rinomhota a fait une apparition rare pour Reading contre Leeds United la semaine dernière.

Cela ne fait pas encore trois mois que le directeur de lecture Mark Bowen a évoqué l’intérêt de Leeds United pour Andy Rinomhota lors d’une conférence de presse.

Depuis lors, le milieu de terrain de Leeds est apparu dans seulement trois des matchs de championnat des Royals, et a été abandonné pour leur plus récent – une défaite 3-0 à domicile contre Wigan Athletic.

Au lendemain, Rinomhota s’est tourné vers Instagram pour exprimer sa frustration – du moins c’est ce que certains associés à Reading sont amenés à croire.

Et les partisans suivants des Royals semblent être derrière lui.

En supposant que les choses ne changent pas d’ici la fin de la saison – et Bowen survit à la récente forme médiocre de Reading – il ne serait pas surprenant de voir Rinomhota chercher à s’éloigner du stade Madejski.

Ironiquement, cependant, plus il manque de matchs et plus Leeds se rapproche d’un retour en Premier League, moins il y a de chances de rentrer à la maison pour Rinomhota.

Lire les fans – qu’arrivera-t-il à la rumeur de Leeds?

