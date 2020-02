Mois clé pour un PSG sorti

Après cinq matchs disputés hors de la chaleur de la maison, le PSG revient au Parc des Princes dans un duel marqué par «séjours & rdquor; par Edinson Cavani. «Il y a pire dans la vie que d’être un attaquant du PSG et de rester. Je pense que Cavani va se sentir bien avec nous. Tuchel était tellement ironique lorsqu’on l’a interrogé sur l’Uruguayen.

01/02/2020 à 08:20

CET

Albert Grace

Le «9» parisien était le nom propre qui a marqué le précédent d’un PSG qui intéresse de moins en moins la Ligue 1. En fait, sa relation avec la ligue est directement liée à ce qu’il a avec la Ligue des champions. Il est clair que cette équipe est faite pour la gagner quand même et, étant en février, tous les regards se tournent déjà vers l’Allemagne, Dortmund, Haaland …

La compétition continentale maximale approche à grands pas, bien que Tuchel fasse tout son possible pour ne pas détourner le sien de la route de la ligue. L’entraîneur ne peut pas compter sur Dagba, Marquinhos, Thiago Silva et Bernat. Même ainsi, les Parisiens sont restés, d’autant plus que Neymar ressemble de plus en plus à Neymar.

Le Brésilien part et est prêt à régner en Europe. Il recommencera, bien sûr, avec ses trois partenaires d’attaque préférés dans un duel plus compliqué qu’il n’y paraît. Et le Montpellier ne se rend pas à Paris pour les voir venir. L’équipe de Der Zakarian est sur une lancée et est la quatrième classée.

Pour voler

Ce ne sont pas des jours faciles pour Robert Moreno. Après un départ vraiment passionnant, L’Hospitalet n’a pas fini les choses ces dernières semaines, où Monaco s’est incliné à domicile contre Strasbourg et s’est retiré de la Coupe de France après avoir été battu par Saint-Étienne. Seule la victoire vaut à Nîmes.