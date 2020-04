“Moment difficile, mais nous reviendrons pour nous embrasser”

AMALFI (SA). Un joli message vient de la côte amalfitaine dans une période difficile pour l’Italie en raison de laUrgence coronavirus. À la maison Côte amalfitainepartenariat militant dans le groupe B d’excellence Campanie, le Président Sal De Riso et sa femme Anna envoient un message d’affection et d’espoir.

Ph Côte amalfitaine, Sal et Anna De Riso

NOUS RETOURNONS POUR EMBRASSER

Ce sont des moments difficiles, des émotions nombreuses et différentes envahissent nos journées où les temps semblent dilatés, ainsi que les attentes. Des jours où les bonnes ou les mauvaises nouvelles viennent percer le cœur et l’esprit. C’est un moment compliqué, mais sachez qu’il n’y a pas de jour où l’on ne pense pas à nos jeunes sportifs. Nous reviendrons encombrer les gradins pour encourager tous ensemble, pour voir nos enfants s’amuser à courir après une balle, à faire du sport de manière saine. Nous reviendrons pour encourager notre équipe préférée, la côte amalfitaine, plus forte et plus agressive qu’auparavant! Nous serons à nouveau dans nos bras … à bientôt. Joyeuses Pâques à tous et venez sur la côte amalfitaine.

Sal et Anna De Riso