Moments marquants d’El Clasico

Une victoire dans ce Clasico signifiait tout. La plupart des Clasicos sont essentiels, mais tous n’ont pas le même poids. Le Real Madrid et Barcelone ont tous deux gagné et perdu Clasicos sans que le résultat n’ait un impact significatif sur la course au titre, et certains ont même été disputés avec la course au titre bien terminée. Certaines de ces mêlées ne concernent que la fierté, et certaines sont beaucoup plus. Celui-ci était les travaux – à tel point qu’il pourrait s’agir de la nuit la plus électrique et la plus importante au Bernabeu depuis la demi-finale de 2018 contre le Bayern Munich.

Dans la presse, la plupart des journalistes neutres ont convenu qu’ils voulaient que le Real Madrid gagne. Une victoire pour le Barça signifiait un écart de cinq points et une campagne nationale modérée à écrire. Et même si le Real et le Barca devraient encore baisser des points dans une ligue solide où aucun d’eux n’est au sommet de ses pouvoirs, cinq points ne sont pas faciles à rattraper contre une équipe dirigée par Lionel Messi – en particulier lorsque l’égalité est le briseur s’est éloigné de vous.

Mais quelque chose d’intangible a imprégné le Bernabeu des trois points qui ont propulsé le Real Madrid en tête du classement. Avant le match, Sergio Ramos a parlé de l’impact positif d’une victoire de Clasico sur le moral de l’équipe. Dimanche, la scène était surélevée et deux des vice-capitaines de l’équipe – Marcelo et Dani Carvajal – ont appelé et battu la batterie. Ils ont défendu le drapeau du Real Madrid au combat. Ils ne pouvaient pas laisser l’équipe perdre à nouveau. Il y a eu trop de défaites au cours des deux dernières saisons.

Pour rappel, ils ont quand même presque perdu de toute façon. Ce sont les marges du football. Barcelone n’était pas particulièrement forte, mais comme le Clasico précédent au Camp Nou, ils avaient de meilleures chances, même si le Real Madrid ressemblait visiblement à l’équipe qui contrôlait, ou provoquait le chaos le plus offensif, du moins. Courtois a sauvé une échappée de Messi. Pique bâcla une tête largement ouverte. Braithwaite et Arthur ont également raté la pause (avec un coup de chapeau à Courtois). Mais ce n’est pas seulement une question de marges, c’est une question de football. Le Real Madrid a eu un avantage psychologique lors de son triplé européen. Ils – comme tout champion – ont créé leur propre chance. Ils ont eu des performances individuelles héroïques et des moments héroïques – à la fois offensivement et défensivement. Une partie de cela est revenue dimanche.

Pour rappel: cela aurait pu être l’équivalent de la «semaine de l’enfer» de la saison dernière, où le Real Madrid a perdu contre l’Ajax et Barcelone. (Bien sûr, rien ne sera jamais aussi mauvais que ça. L’équipe a été décapitée dans les trois compétitions en une semaine seulement. Deux de ces compétitions ont été perdues contre Barcelone. L’autre, entre les mains du partenaire romantique de Barcelone, Ajax – sur une nuit où Amsterdam a envahi le Bernabeu et a repris la ville.) J’étais là pendant cette semaine, comme je l’ai été cette semaine. Laissez-moi vous dire: l’ambiance à la fin du match à Manchester City ressemblait étrangement aux funérailles de l’Ajax. Elle était remplie de résignation. Mais tout a basculé à la fin de dimanche soir. Les acclamations et les chants étaient de retour. Les fans ont reçu une secousse. Pour l’instant, la crise a été évitée.

Mais la psychologie ne peut être mesurée que dans l’écriture footballistique jusqu’à présent. La bataille tactique que cette équipe devra surmonter, en particulier offensivement, semble toujours vaste. Pourtant, il y avait beaucoup à retirer d’El Clasico – un jeu qui aura des effets bien au-delà du match lui-même.

Dans la meilleure performance de Casemiro dans sa meilleure saison de tous les temps, l’affaire est là: il s’agit peut-être de la meilleure performance de Casemiro en tant que footballeur. Il a fait plusieurs commutations longue distance au moment où vous pensiez que Barcelone l’avait isolé et étouffé sur le flanc; fait des descentes de ligne; fait des interceptions cruciales; et a défendu Lionel Messi aussi bien que possible. Tout cela, à la suite peut-être de sa pire performance de la saison contre Manchester City où il était un handicap avec le ballon à ses pieds.

Sérieusement, il est passé de traiter la balle comme une sphère de lave déchaînée contre City, à faire des choses comme ça:

Le jeu de balle de Casemiro devait être bon contre Barcelone, et ça l’était. Mais c’est de l’autre côté du ballon qu’il a boulonné et fortifié la colonne vertébrale de l’équipe. Il a encerclé Messi comme un faucon et s’est lancé dans des plaquages ​​réussis contre lui dans des domaines clés.

Nu avec moi sur cette séquence extra-longue, qui commence par une interception de Casemiro sur un pass Busquets. Avance rapide si vous voulez voir la dépossession finale sur Messi à la fin; mais j’ai inclus tout le clip pour que vous puissiez voir le mouvement de Casemiro alors que l’équipe passe à sa forme défensive. Casemiro a Messi dans son périphérique tout le temps, même lorsqu’il s’éloigne de lui pour fermer d’autres marqueurs. Le tacle final est ridicule:

Toutes les séquences défensives n’étaient pas nettes. La structure de l’équipe n’était pas toujours étanche à l’air, et il y a eu des cas où Messi et Vidal se sont glissés derrière le milieu de terrain sans être détectés – en particulier lorsque le Real Madrid a donné le ballon en sortant de l’arrière et n’a pas eu le temps d’entrer dans leur défensive collective position. Mais Casemiro avait toujours cet équipement supplémentaire à exploiter, comme une sorte de Terminator qui a jailli dans ses coordonnées lorsque Messi a touché le ballon:

Mais ce n’était pas seulement Messi qui devait être traité. Antoine Griezmann et Messi ont souvent effectué les mêmes courses en haut de la boîte, ce qui rend presque impossible de marquer l’un ou l’autre. Il devait y avoir une commutation et une communication constantes entre les défenseurs. Mais quiconque s’est présenté en haut de la surface a dû faire face à une attaque de Casemiro, y compris Busquets:

Défendre toutes ces courses peut sembler un travail sans fin, même contre cette version défigurée de Barcelone. Mais une partie de la raison pour laquelle l’attaque de Barcelone a été démêlée était due au fait que Casemiro leur a arraché les dents et les a poussés ailleurs. Il scanne et synchronise constamment avec la presse de l’équipe. Ici, il sait exactement quand cacher son marqueur initial – Antoine Griezmann – avant de jeter Arturo Vidal comme s’il était fait de papier:

Dani Carvajal, comme Casemiro, a réalisé sa pire performance de la saison contre Manchester City. Sa première mi-temps contre Barcelone n’était pas beaucoup mieux. Les cadeaux inquiétants se sont poursuivis, laissant peu de place à l’espoir que tout changerait au second semestre:

Cette passe n’était pas la bonne à faire, mais au moins, il a subi des pressions avant de placer l’équipe dans une situation difficile. Celui-ci, plus haut sur le terrain, tue juste l’attaque:

Dani Carvajal n’est pas devenu vraiment vivant avant la seconde mi-temps, mais il a eu une intervention juste avant la mi-temps sur Arturdo Vidal, ce qui a permis à l’équipe d’entrer dans la pause à égalité:

C’est à ce moment-là que Carvajal a décidé qu’il allait reprendre le jeu. Dès que Semedo met Sergio Ramos dans un grille-pain, Carvajal se rend compte que Varane ne peut pas coller à Griezmann tout en donnant à Semedo une voie libre. Carvajal doit alors être prêt à jouer et à sauter sur la bonne passe. Soit cette balle est mise au carré pour Griezmann, soit sa coupe pour Vidal – les deux options étant dangereuses. Carvajal reste entre les deux et ferme le tir de Vidal dès qu’il y va. Il s’en tient à la pièce pour s’assurer que De Jong et Messi ne font pas de dégâts persistants.

Carvajal grandissait à chaque minute qui passait, comme s’il était chargé par un pouvoir invisible. Il est devenu plus fort au fil du jeu. Il a fait entendre sa voix en rassemblant la presse de l’équipe plus haut sur le terrain en deuxième mi-temps, s’est imposé lors de ses duels défensifs et s’est taillé des chances dans un rôle pseudo-central où il s’est retrouvé sur le côté gauche ou au milieu. à plusieurs reprises, surchargeant le milieu de terrain de Barcelone.

Le rôle de Carvajal dans cette moitié embrouillée Setien. Qu’êtes-vous censé faire avec un arrière droit qui commence à agir comme un 10 sporadique? Soit vous en exploitez le diable et vous faites mal paraître Zidane, soit vous commencez simplement à marcher sur l’eau face à tout le chaos. Barcelone vient de fondre sur plusieurs séquences sans savoir comment gérer les chiffres dans la presse. Ter Stegen, normalement un passeur vertical solide, ne savait pas quoi faire du ballon à certains moments.

Carvajal est le dernier joueur auquel vous vous attendez à apparaître ici:

Fede Valverde est loin de votre ailier droit traditionnel. Il n’est même pas un milieu de terrain pseudo attaquant qui se déploie parfois sur l’aile (pensez à Zidane en tant que joueur sous Del Bosque, ou Isco avant son rôle de diamant). Jouer à Fede sur l’aile droite est quelque chose que Diego Simeone ferait.

Mais Simeone n’aurait jamais Fede jouer comme ça. Fede est une boule de bowling offensivement. Il est direct avec ses courses et son mouvement crée de l’espace pour les autres, à la fois dans le dernier tiers et en faisant progresser le ballon hors du dos. Il est toujours sous-estimé dans ce qu’il apporte à la table de manière offensive.

Mais avant d’en arriver à certaines des choses qu’il fait dans le dernier tiers, il est important de souligner ce que son mouvement fait pour la résistance à la presse globale de l’équipe:

Fede se déplace dans plusieurs zones. Il ne laisse pas Isco suspendu après lui être passé sur le flanc dans ce qui peut facilement se terminer comme une ruelle morte. Il sprinte immédiatement dans un nouveau triangle passant, laissant Umtiti chasser les ombres tout en étant finalement éloigné du ballon à la fin du clip.

Fede fera des courses imprévisibles. Ici, il est la passe évidente, mais pointe Carvajal vers Benzema à la place, sachant qu’il peut décoller l’épaule d’Alba alors que l’arrière gauche joue en coupant la passe centrale. C’est un bon exemple de progression de balle:

Même en apparence, de petites actions donnent à l’équipe du jus supplémentaire:

Zidane laisse aussi parfois Fede se détacher sur l’aile droite, où il agit comme une sorte d’ailier droit hybride qui dépasse son homme avec une puissance brute avant de mettre une croix. Il l’a fait dans la SuperCopa. Il l’a fait à nouveau contre Barcelone. Les gens demandent souvent: qui est la réponse au vide de droite du Real Madrid? Ce pourrait être quelqu’un qui n’est pas un ailier droit, mais qui peut faire un tas de choses dans un schéma asymétrique. Cela a fonctionné dans le passé avec Luka Modric. Il semble fonctionner avec Fede.

Barcelone n’est plus aussi résistante à la presse qu’auparavant, et elle n’a pas l’air bien avec la presse de Zidane cette saison. Cela dépend également de la compréhension et des efforts du Real Madrid dans le dernier tiers sans le ballon. La seconde moitié les a vu passer à une autre vitesse. Fede sait lire ces passes qui sortent du dos:

C’était la première feuille blanche depuis le retrait de l’Atletico Madrid début février – juste avant le début de la mauvaise forme contre la Real Sociedad où l’équipe a concédé quatre buts et la défense a diminué.

La défense était loin d’être parfaite, mais elle montrait au moins des signes de vie. De plus, Courtois qui vient en grand devrait compter dans le cadre de la défense, même si le recours aux derniers exploits du fossé est quelque chose que vous voulez généralement éviter en ayant un système plus étanche à l’air.

Encore une fois, c’était une histoire de deux moitiés. Je n’ai pas aimé la facilité avec laquelle le Real Madrid a laissé Barcelone dans les demi-espaces sans marque en première mi-temps. Dans les zones plus profondes, Vidal avait trop d’espace pour aider Barcelone à faire avancer le ballon:

Tout est passé à la vitesse supérieure en seconde période. Bien qu’il y ait eu des moments de contre-pression en première mi-temps, la pression n’a pas vraiment bouleversé Barcelone jusqu’à la deuxième mi-temps, où l’équipe a également très bien appuyé les tirs au but de Ter Stegen. Une fois que le Real Madrid a pris un élan offensif, cela les a alimentés pour récupérer rapidement le ballon dans la moitié de terrain du Barça:

Est-ce Isco 16-17? Pas encore. C’est proche. Après un an de troubles – appendicite, Solari (il vous dira que c’est la même chose) – il est redevenu le joueur important qu’il était. Nous ne savions pas quelle version d’Isco existe toujours après une baisse de forme et une interruption d’un an. Maintenant on sait. Pour rappel, Isco n’a que 27 ans.

Ce qui ressortait de l’émission d’Isco, c’est son tir à longue distance, obligeant Piqué à dégager la ligne de but et à dribbler hors des espaces restreints. Vous pouvez effectuer un zoom arrière et en trouver beaucoup plus. Son pressage reste d’élite, et il vide chaque once d’énergie sur le terrain avec ses efforts. Son mouvement a été si bon dans deux grands matchs cette saison: le PSG et Barcelone. Il court dans le demi-espace où il devrait recevoir le ballon, mais souvent:

Le Real Madrid a du mal à marquer des buts cette saison. Les deux qu’ils ont marqués contre Barcelone étaient issus de circonstances improbables. Ils n’ont pas obtenu beaucoup de rebonds offensifs, et ils peuvent ne pas les obtenir contre Manchester City. Si l’équipe doit déverrouiller Guardiola au moins deux fois plus tard en mars, elle aura besoin de cette version d’Isco.