«Mon idée est de retourner à Milan. Napoli? Peut-être en tant que coach “

Dans un hilarant Instagram en direct sur la page Qu’est-ce que la vie d’un bombardier a du mal, les Rossoneri Pepe Reina actuellement prêté àAston Villa il se laissa aller à une longue conversation.

Du passé à Naples à l’environnement Rossoneri, de nombreux noms se sont fait entendre lors de l’entretien. Voici ses déclarations, rapportées par Tuttomercatoweb.com.

À tout Milan

Répondre à une question sur Milan, le gardien de but a clarifié son avenir. Non pas qu’il y ait eu de grands doutes, mais il est vrai que les mots prononcés il y a un peu plus d’un mois ont soulevé une certaine incertitude – nous en avions parlé ici -. “Après la fin du prêt à Aston Villa, je devrai retourner à Milan, l’idée est de faire la dernière année du contrat que j’ai quitté. ”

À propos de ce qui l’attend une fois l’expérience Rossoneri terminée, Reina n’a aucune certitude. Mais il est probable que, précisément à Milan, il accroche des gants sur l’ongle. En parlant des Rossoneri, le gardien espagnol a mentionné le collègue donnarumma dans son classement personnel des meilleurs gardiens en activité: “C’est une force de la nature, il apparaît dans le football depuis 10 ans mais n’a que 21 ans. C’est beaucoup de choses. ”

Lorsqu’on lui a demandé qui il voulait défendre, la réponse est immédiate: “Maldini c’était sûrement beaucoup de choses. Le voir jouer contre était extraordinaire, c’était une référence pour de nombreux défenseurs. Je voudrais toujours en avoir un dans l’équipe. ” Et sur le dos de Inzaghi dans Champions: “Quelle malchance … je devais penser. J’espérais que ce soit la main ou le hors-jeu. J’ai levé le bras pour essayer, mais c’était normal. Il a eu la chance d’être là au milieu et de marquer. Le deuxième était un peu comme ça aussi … C’était le destin. “

Naples, entre passé et (peut-être) futur

Sur un éventuel retour à Naples, cependant, il déclare: «Je pense que ce sera difficile. Je manque 1-2 ans de carrière, Je pense que mon temps dans le football se terminera après l’année prochaine à Milan. On ne sait jamais à l’avenir, mais en tant que joueur, je n’aurai aucune chance. En tant qu’entraîneur, qui sait “. De son passé dans la ville napolitaine, Reina raconte Benitez qui “est l’entraîneur qui m’a le plus fait grandir” et Koulibaly que “c’était quelque chose d’extraordinaire, le défenseur qui m’a donné plus de sécurité”. Mais surtout, c’est le Napoli de Sarri le jeu qu’il a le plus apprécié au cours de sa carrière.

Enfin, si vous lui demandez de quelle équipe il est fan, la réponse est exemplaire: «Je n’encourage pas. J’étais un enfant de Barcelone, mais aujourd’hui je pense à l’équipe nationale espagnole. Puis Liverpool, qui est resté dans mon cœur plus que les autres équipes. mais Je les respecte vraiment tous, ceux que je suis allé. “