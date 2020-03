“Mon meilleur but était contre le Barça”

Marc Cucurella, footballeur de Getafe prêté par Barcelone, s’est démarqué comme son “meilleur objectif”, dont il a un souvenir des plus agréables, celui qui a marqué l’équipe dans laquelle il a été formé et comme moment indélébile, la récente égalité européenne contre l’Ajax.

“Mon meilleur moment a été cette année, le match nul que nous avons joué contre l’Ajax. Un moment unique dont je me souviendrai de toute la vignea et que pour les habitants de Getafe, c’était une cravate spectaculaire “, a-t-il déclaré lors d’une réunion numérique avec des abonnés à travers les réseaux de football.

“Mon meilleur objectif, celui que j’aime le plus, C’est celui que j’ai pu marquer l’an dernier au Barça car je pouvais le dédier à ma femme et mon fils qui était en route. C’est un objectif que j’aime beaucoup “, a-t-il ajouté.

Cucurella est un international des moins de 21 ans et signe une grande saison à Getafe, dans laquelle il rêve de terminer la Ligue, s’il reprend, dans des positions de Ligue des Champions. “Pour tout le monde, c’est un défi spectaculaire”, a-t-il déclaré.

“Nous sommes parmi les meilleurs de la Ligue et nous nous battrons jusqu’au bout pour entrer dans les” Champions ” et sinon, répétez Europa League comme cette année. Nous sommes une équipe ambitieuse, nous le montrons à chaque match, que nous visons la victoire. Nous ferons de notre mieux pour être parmi les meilleurs “, a-t-il souligné.

Cucurella, dans un match avec Getafe, son équipe actuelle | EFE

Cucurella a reconnu que quitter l’académie des jeunes de Barcelone, avec une philosophie de jeu, et aller d’abord à Eibar puis à Getafe n’était pas facile. “L’adaptation à un style différent est difficile. Il avait passé de nombreuses années à La Masía à jouer d’une certaine manière et il est vrai que je me souviens que les premières semaines ont été un peu difficiles “, a-t-il déclaré.

“Avec l’aide de collègues, vous vous habituez aux idées du coach. Le passage d’Eibar à Getafe ne m’a pas coûté car les styles sont similaires et en plus je me suis adapté très rapidement. Ce fut une excellente année pour tout le monde “, a-t-il ajouté.

Interrogé sur ses cheveux, Il a assuré “qu’il continuera à rester” car “il va beaucoup” avec sa “personnalit锓et a dit” pour le moment “qu’il n’allait pas le couper. Pendant la quarantaine des coronavirus, il s’entraîne à domicile selon un plan de travail conçu par Getafe” pour ne pas perdre la forme “et il le fait” dans une pièce avec vélo, trx et combas “.

Et à un moment où il s’arrête et réfléchit, Marc a regardé en arrière pour évaluer ce qu’il avait accompli. “C’est un rêve devenu réalité, depuis mes débuts il y a deux ans, j’ai essayé de m’améliorer de jour en jour jusqu’à arriver à Getafe, ce qui m’a donné l’opportunité de jouer la Ligue Europa. Un prix pour un travail bien fait “, a-t-il souligné.

Avec le claquement de l’appel de la sélection sub’21. “C’est une fierté. Dès le premier moment où j’ai ressenti beaucoup de bonheur, j’ai retrouvé des collègues avec qui j’étais dans d’autres catégories. C’est une fierté de pouvoir défendre son pays et jouer des matchs de ce niveau. Pour chaque footballeur c’est spécial”, a-t-il assuré.