“Mon objectif était plus important que celui de Juanfer Quintero à Boca”, a reconnu Antonio Alzamendi

Antonio Alzamendi, attaquant historique de River, a rappelé son but contre Steaua Bucarest à Tokyo, avec laquelle River est devenu champion de la Coupe Intercontinentale 1986 à Tokyo. Sans aller plus loin, l’Uruguayen l’a partagé avec Juanfer Quintero à Boca en 2018.

“Quintero était un grand objectif et très important pour l’histoire de River, mais celui que j’ai eu la chance de faire avec cette grande équipe de 86 c’était plus important pour ce que cela signifiait en termes de réussite sportive“, A déclaré Alzamendi, en dialogue avec Télam.

Dans la même veine, il a ajouté: “C’est la seule Coupe Intercontinentale que le club possède, donc à mon avis c’est la plus importante de toutes, sans nuire à la réalisation de Madrid et contre Boca, mais cette équipe était impressionnante et a battu un adversaire très dur qui était presque l’équipe roumaine“a déclaré l’attaquant.

“Savez-vous ce que c’était que de jouer avec ces joueurs? Le Beto Alonso était unique, que oui, il était malade de River. J’étais en avance. Ou Roque Alfaro qui était un terrible 10 et dans cette équipe, il a couru et marqué tout le monde. Ceux d’entre nous ci-dessus ont respiré pour la défense que nous avions. Je suis très fier d’avoir joué avec Alonso, Bochini, Francescoli et Rubén Paz. Je ne sais pas combien avaient ce privilège. Quoi qu’il en soit, je l’ai mis, hein, alors je me suis un peu coupé “, a expliqué Alzamendi.

Enfin, il a rappelé que lors de cette finale, ils lui avaient remis le prix du meilleur joueur du match: “Quand les Japonais m’ont parlé du prix et m’ont parlé de la clé, tout protocole, j’ai regardé mes collègues et j’ai voulu me tuer. Je ne pouvais plus le supporter, à un moment donné je suis parti et j’ai fini par me retourner avec les garçons, les faisant courir par derrière “, at-il fermé.