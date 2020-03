“Mon seul intérêt est de redonner sérénité à Puteolana, sur la corde que je clarifie …”

POZZUOLI (NA). Après les propos du président Emanuele Casapulla et les éclaircissements de l’intermédiaire Gennaro De Mare sur la situation intérieure Puteolana 1902 à nos microphones le cercle se ferme directeur sportif Massimo Cavaliere.

MOT À DIESSE

«J’ai lu les déclarations du président et de Gennaro (De Mare ed), et je pense qu’il est juste pour moi de définir une position claire, en y mettant mon visage comme toujours. Je voudrais partir de loin, tout d’abord la raison pour laquelle après un long moment je suis retourné dans le monde du football, et pourquoi je suis revenu à Pozzuoli. – a commencé Knight – Mon voyage avec Puteolana commence par un appel d’un ancien coéquipier et ami de la famille, Osvaldo Casapulla (frère du président Emanuele ed), auquel j’ai répondu avec tant d’enthousiasme et de désir de bien faire. Après tant d’années arrêtées, j’ai trouvé un président comme Casapulla qui m’a immédiatement impliqué, nous avons d’abord sauvé, puis avec grand sacrifice, lui et moi avons constitué une équipe importante cette année. Il a mis de l’argent pendant que j’ai mille péripéties pour y constituer une équipe. “

LE MOMENT DU TOURNAGE … NÉGATIF

Après les premiers mois vraiment positifs, les problèmes qui ont conduit à la décision du président Casapulla de vendre l’entreprise ont commencé: «Nous avons bien fait jusqu’en décembre, nous naviguions dans la norme avec des résultats positifs sur le terrain. L’estime et l’affection envers Emanuele (ndlr de Casapulla) et les relations entre le président et le président se sont bien déroulées, puis à partir de décembre, après que les problèmes de travail connus du président se sont posés, nous avons commencé à marcher sur des pistes différentes. – admet Cavaliere – Évidemment, je tiens à préciser que Casapulla en a assez de Puteolana, et moi aussi, je suis devenu friand d’un carré que je n’ai touché qu’en tant que footballeur. À un moment donné, nous avons tous deux mis le bien de l’équipe avant toute divergence entre nous, puis nous avons atteint l’épilogue que tout le monde connaît maintenant, avec Casapulla décidant de vendre l’entreprise. “

NÉGOCIATIONS SANS SECOND OBJECTIF

Trop de rumeurs incontrôlées et diverses inexactitudes sur la vente de l’entreprise: «À la lumière des problèmes au travail, Casapulla a décidé à juste titre de vendre le titre et étant la personne la plus en vue, parlant le football, je me suis retrouvé face aux différents sujets intéressés par Puteolana. – déclare la grenade diesse – À cet égard, je tiens à répéter que j’ai fait tout cela sans aucun intérêt personnel, même dans une situation de football détériorée, l’amitié de trente ans avec la famille Casapulla n’a pas changé. J’ai continué à couvrir mon rôle, en prenant des rendez-vous avec les entrepreneurs intéressés à reprendre le club, personnellement, j’ai été interrogé par le Di Costanzo di Pianura, par Gennaro Esposito à Pozzuoli et, ce que l’on sait maintenant le plus, par le groupe Guarino qui a repris hier le il Frattese. – continue Cavaliere – Amitié avec De Mare? Oui, c’est vrai, j’ai une relation amicale avec lui même au-delà du football, mais je n’ai jamais fait de préférence lors des négociations. Le groupe Guarino avec ma maison de courtage a rencontré Casapulla à deux reprises, comme cela s’est produit avec d’autres entrepreneurs intéressés, entre autres, je tiens également à préciser qu’avec chacun d’eux, j’ai toujours spécifié que je ne resterais pas à Pozzuoli et qu’il n’y avait donc pas de lien personnel ».

SUR LA NÉGOCIATION AVEC GUARINO

Plus précisément, le Cavalier diesse revient à la négociation avec le groupe Guarino, clarifiant certains aspects et réaffirmant son positif concernant la vente du titre Puteolana: «J’ai placé tous les intérêts personnels, ces derniers temps, cela a été très stressant pour moi de gérer cette situation, donc si quelqu’un veut prendre le Puteolana et pense que mon séjour à Pozzuoli est un facteur contraignant, il a très tort parce que j’en fais partie. – souligne le directeur de la grenade – Guarino? J’étais présent aux deux rendez-vous, également avec Di Costanzo j’étais entre autre, et je dois dire que la réalité est celle racontée par De Mare. Je ne veux pas d’Emanuele, mais si lundi il donnait le feu vert, la fermeture interviendrait immédiatement après sans problème. Ces signes d’ouverture n’étaient pas là et j’y mets à nouveau la face, mais il est clair que Casapulla est le propriétaire et a le droit sacré de choisir à qui confier la société alors que je ne peux que donner une indication à ce sujet “.

LA CLARIFICATION DES TRAVAUX RÉALISÉS

En début de saison, l’excellent travail réalisé par Diesse Cavaliere sur le marché a été confirmé par les résultats, avec l’équipe actuellement en deuxième position au classement: «Tout groupe entrera à Pozzuoli, puisque je vais inévitablement me retirer, il doit avoir il est clair que j’ai fait mon travail et qu’il y a des pistes à résoudre pour cela. Entre autres choses, en discutant avec le consortium représenté par De Mare, il y avait la possibilité de rester mais j’ai tout de suite voulu préciser que j’allais partir, mon intérêt principal est de ramener le bateau dans le port et de redonner de la sérénité aux garçons. J’adore Pozzuoli, mais mon histoire à Puteolana se termine ici, j’espère que Casapulla résoudra ses problèmes de travail ou cèdera au meilleur soumissionnaire, mais pour moi, il n’y a plus de raison de continuer ensemble. “

MESSAGE AU CARRÉ

Dernier commentaire avec un message aux fans des diables rouges: «À contrecœur, j’ai pris la décision de partir en tout cas, mais je tiens à souligner une fois de plus que tous les entrepreneurs intéressés qui m’ont parlé pour entamer une négociation, ont été rassurés sur la fait que l’opération se poursuivrait indépendamment de moi. J’ai commencé avec Casapulla et je terminerai avec lui, j’espère que le projet commencé avec de nombreux sacrifices se poursuivra, après trente ans de football en Campanie j’ai connu une place passionnée comme Pozzuoli et je suis désolé d’avoir déçu les fans, qui espéraient peut-être que je pourrais résoudre également ce problème récent, hélas, malheureusement, je n’ai pas réussi, mais je suis sûr que Casapulla fera tout pour résoudre la situation “.