Monaco de Maripán a retourné la finale et battu les Amiens »Football Press

Samedi 08 février 2020

L’équipe de la principauté qui l’a perdue jusqu’à la 84e minute, a triomphé dans l’agonie du match 2-1 contre les «licornes» très engagées dans le tableau de Ligue 1. La défense nationale était présente pendant 90 minutes dans le décor monégasque.

Dans le cadre de la date 24 de Ligue 1, Monaco a remporté une victoire dans l’épilogue du match lors d’une visite à Amiens, qu’il a battu 2-1 et a ajouté une nouvelle victoire en championnat de France. Guillermo Maripán a vu l’action tout au long du match dans l’équipe monégasque.

La seule arrivée du match en faveur des locaux a été le but. A 9 ′, Sehrou Guirassy a battu le gardien Benjamin Lecomte et a ouvert le compte d’Amiens, qui n’a plus atteint l’arche de la principauté.

Cela a semblé une victoire pour une équipe qui avait besoin de points, mais à la minute 85 ′ Ben Yedder a mis la parité dans l’Estadio de la Licorne et à 90 + 3 ′ Islam Slimani a marqué le but définitif en faveur de Monaco qui en a encore ajouté trois dans la Flirt 1.

Ainsi, le casting de Maripán est passé de la douzième à la cinquième place avec 35 points. Alors qu’Amiens reste l’avant-dernier du classement avec seulement 20 unités.

Galerie d’images