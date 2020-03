Monaco de Maripán s’incline contre Nice pour la Ligue 1 »Pressfootball

Samedi 07 mars 2020

Les Monégasques qui ont terminé avec 10 hommes après l’expulsion de Jovetic, ont perdu “in extremis” face aux “eagles” 2-1 pour le championnat de France et ont coupé cinq matchs sans défaite sans perdre. Le défenseur national a joué 90 minutes pour le nul de Robert Moreno.

Monaco a raté l’occasion de grimper en Ligue 1. Dans le cadre de la 28e date du tournoi français, les Monégasques sont tombés sur le dernier match du match 2-1 avec Nice en tant que visiteur et ont perdu pied dans leur objectif d’être en Positions européennes Le défenseur national Guillermo Maripán a joué les 90 minutes pour le casting de la «principauté».

Les actions ont été favorables à celles de Robert Moreno dans l’Allianz Riviera, car à 22 ′, Wissam Ben Yedder a défini la course et a battu le gardien Walter Benitez et a fait avancer l’ensemble de la centrale chilienne.

Cependant, “les aigles” ont réagi à leur peuple et ont atteint l’égalité à 59 ‘au nom de l’attaquant danois Kasper Dolberg, qui avec une très bonne définition a violé la sécurité de Benjamin Lecomte. Monaco a terminé avec 10 hommes après l’expulsion de Stevan Jovetic à 86 ′.

Et ce serait le même Dolberg, qui dans l’une des dernières arrivées de l’engagement a mis la finale 2-1 pour Nice à 90 + 3 ′ décorant le retour pour le casting du propriétaire.

La parité a laissé l’équipe nationale à la septième place avec 40 points, et elle a coupé une séquence de cinq matchs sans connaître de défaite (trois victoires et deux nuls). Alors que Nice grimpe à la sixième place avec 41 unités.