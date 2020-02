Monaco et Maripán de retour pour fêter en Ligue 1 contre Angers »Pressfootball

Mardi 04 février 2020

Au début de la date 23 du tournoi français, la distribution de la principauté a obtenu une victoire serrée à domicile contre Angers 1-0 et a coupé une séquence de quatre matchs sans pouvoir gagner. Le défenseur national a vu l’action tout au long du match pour l’équipe de Robert Moreno.

Début de date 23 de Ligue 1, Monaco est revenu aux triomphes. Le casting de Guillermo Maripán, qui a été présent pendant 90 minutes à domicile, a battu Angers pour le décompte minimum et a stoppé une série négative de trois défaites consécutives dans le tournoi français.

Le seul but du match était au nom de Stevan Jovetic à 18 minutes de la rencontre, qui avec une tête au-dessus du gardien Danijel Petković, a décrété le chiffre final au stade Luis II.

Les actions se sont poursuivies, mais sans risque au cours de la deuxième partie avec peu d’arrivées au but et avec plus de contestation du ballon au centre du terrain, que les Monégasques ont géré sans problème bien qu’ils aient souffert à certaines occasions de la visite, qui a été contrôlée par leur l’archer Benjamin Lecomte.

Ainsi, Monaco grimpe sur la table des positions du Campoenato Gaulois et se classe neuvième avec 32 unités. Alors qu’Angers est resté en position 13 avec 30 points.

