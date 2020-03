Monaco, Glik: «Je serais prêt à retourner à Turin» | marché

Le défenseur polonais de Monaco, Kamil Glik a déclaré dans une interview à la Gazzetta dello Sport: “Turin fait partie de moi. Ce sont les 5 années les plus importantes de sa carrière. Inoubliable. Je suis toujours attaché au Taureau: je sens la mine de grenade. J’y retourne souvent et j’entends beaucoup d’amis, comme mes anciens compagnons Moretti, Baselli et Belotti, je connais Sirigu car nous nous sommes rencontrés en France. Je n’ai jamais perdu le contact avec le président Urban Cairo: elle a été une personne très importante dans mon parcours humain et professionnel. Ai-je l’intention de retourner à Turin? J’aime certainement beaucoup l’Italie, si quelqu’un m’appelle, il peut y penser … “.