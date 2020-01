Monaco n’a pas pu faire ses erreurs et à égalité avec la visite du PSG »

Dimanche 12 janvier 2020

Lors des débuts de Robert Moreno sur le banc de Monaco, l’équipe de la principauté n’a pas pu conserver l’avantage et a fini par faire match nul 3-3 avec le PSG. Dans le «rojinegros», le défenseur Guillermo Maripán a joué les 90 minutes. Des erreurs défensives ont de nouveau condamné l’équipe visiteuse.

Guerre de buts dans le Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain a égalé 3-3 contre Monaco en jouant à domicile le 20e de Ligue 1 française. Dans l’équipe de la principauté, le défenseur national Guillermo Maripán était un partant et a joué tout le match.

Dans ce qui a été les débuts de Robert Moreno sur le banc de Monaco, son équipe n’a pas réussi à résoudre les lacunes défensives qui avaient eu lieu lors des matchs précédents, et tôt (2 ′) Neymar a profité d’un malentendu et a marqué le premier but du PSG à définir gaucher au premier poteau du gardien Lacomte.

Bien qu’il soit rapidement descendu sur le tableau de bord, Monaco ne reste pas inactif et cinq minutes plus tard (7 ′) obtient le match nul grâce à Gelson Martins qui a sauvé un rebond et défini avec l’arc disponible malgré l’effort de Keylor Navas.

Le but de l’égalité a donné une humeur à l’équipe de la principauté, et à 13 ′ l’attaquant Bissam Ben Yedder a réussi à inégaliser le tableau de bord en faveur de Monaco.

Cependant, le volant du casting «rojiblanco», Ballo Touré (24 ′) s’est transformé en sa propre porte et a mis le transitionnel 2-2, avant la complainte du joueur français. Presque à la fin de la première partie (42 ′), le Brésilien Neymar a mis le 3-2 au moyen d’un lancement pénal avec lequel ils se sont reposés.

Dans la deuxième partie, Monaco est sorti avec tout pour chercher la cravate. Problème qu’il a obtenu à la 70e minute grâce à une réaction rapide de l’attaquant algérien Islam Slimani, qui a anticipé le gardien de but Navas et a fait la finale 3-3.

Avec cette égalité, le PSG reste le solide leader de la Ligue 1 avec 46 points. Monaco pour sa part, marche en huitième place avec 29 unités. Les deux équipes se retrouveront mercredi 15 à 17h00 de notre pays dans un match en attente à la date 15 du tournoi français.