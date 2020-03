Monaco, regret pour la piqûre à Martins: “Pénalité excessive, joueur jamais disqualifié”

Monaco a pris note de la décision du Comité de discipline de la LFP de sanctionner Gelson Martins d’une interdiction de 6 mois à compter du 6 février, mais la sanction est considérée par les Monégasques comme “très lourde”. Le club, à travers un communiqué de presse sur ses chaînes officielles, “condamne une fois de plus le comportement injustifiable de son attaquant et regrette la durée excessive de cette suspension, imposée à un joueur qui n’a jamais purgé plus de 200 matchs depuis professionnelle ».