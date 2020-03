Monaco, suspension exemplaire pour Gelson Martins: six mois pour avoir poussé un arbitre

L’expulsion de Gelson Martins dans le défi entre Nîmes et Monaco le 1er février, cela a coûté cher au talent portugais du club monégasque. Le joueur, qui pendant le match avait poussé l’arbitre Lesage à quelques reprises, a été puni d’une disqualification exemplaire: six mois. L’ancien Atletico Madrid avait déjà sauté des matchs le mois dernier, car son cas avait été soigneusement étudié par la commission disciplinaire de la LFP. Sa saison est donc déjà terminée et la participation aux Championnats d’Europe est en grand danger.