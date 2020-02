Monaco tombe à l’avant-dernier

Nîmes a été imposé au minimum à Monaco (3-1) dans un match marqué par l’arbitrage, qui a expulsé deux joueurs de la Principauté à la trentième minute de la première partie et a quitté l’équipe dirigée par Robert Moreno avec neuf joueurs pour plus d’une heure de jeu.

Nimes

Monaco

Nîmes:

Bernardoni, Paquiez, Landre, Martínez, Miguel, Deaux (Fomba, 75 ‘), Valls (Sarr, 66’), Ferhat, Benrahou, Philippoteaux et Roux (Denkey, 82 ‘).

Monaco:

Lecomte, Henrichs, Badiashile, Maripán, Ballo Toure, Silva, Bakayoko, Fofana (Tchouameni, 72 ‘), Martins, Ben Yedder et Baldé (Golovin, 64’).

Buts:

0-1 (13 ‘): Ben Yedder. 1-1 (27 ‘): Miguel. 2-1 (62e): Philippoteaux. 3-1 (79 ‘): Martinez.

Arbitre:

Lesage M. a averti les habitants de Martinez et Miguel et le visiteur de Fofana. Rouge à Bakayoko et Martins (32e).

Incidents:

Match correspondant à la 22e journée de Ligue 1, disputé au Stade des Costières (Nîmes) devant 15 500 spectateurs.

Et celle de Châtain Ils ont été promis très heureux au début de la réunion. Après quelques échanges, il est arrivé Wissam Ben Yedder pour mettre les visiteurs en avant. L’attaquant, l’ancien Sevilla, a reçu dans la zone une grosse balle de Youssouf Fofana, et avec un tir précis matérialisé le 0 à 1. Cependant, la joie ne durera pas longtemps. Un grand jeu individuel de Ferhat fini par une assistance à Florian Miguel de sorte que, porte vide, placez les tables sur le marqueur.

Mais la mauvaise nouvelle n’est pas venue seule. Dès qu’une demi-heure de jeu est terminée, l’arbitre de la rencontre, avec l’aide du VAR, expulse Bakayoko pour une faute, il craindrait un rival. Dans la bagarre qui a provoqué cette faute, Gelson Martins Il a été expulsé – également – pour conduite antisportive qui lui causera sûrement de futurs problèmes. Avec deux joueurs de moins, Monaco a eu des choses très compliquées. Le meilleur pour les visiteurs? Le résultat au repos, à égalité.

Dans la reprise, comme prévu, Nîmes a dominé et était en possession du ballon mais n’est pas arrivé avec un réel danger. Jusqu’après les quinze premières minutes, Philippoteaux romains fini du bord de la zone, une boule de Lucas Deaux, qui est venu de l’air pour le placer dans la bonne équipe et en profiter dans le tableau de bord. Le but a été remarqué dans ceux de Châtain, qui ne savait pas comment réagir. Ils ont eu des occasions – même avec neuf joueurs – de nouer mais Ben Yedder désolé

Déjà dans les dernières minutes du duel est venu l’objectif qui mettrait la finale 3 à 1. Pablo Martinez a sauté par-dessus la défense pour terminer avec une grosse tête une balle que le gardien de but visiteur ne pouvait pas faire grand-chose. Avec ce résultat, Nîmes reste avant-dernier mais obtient trois points très importants dans sa lutte pour sortir des positions de relégation, tandis que Monaco est au no man’s land, à dix points de la descente et cinq d’Europe.