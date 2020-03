Monsieur le ministre Spadafora, c’est votre gouvernement qui a dit que vous pouviez jouer: pourquoi n’arrêtez-vous pas le championnat? | Primapagina

Nous avons un grand respect pour les difficultés rencontrées par ceux qui, en ces temps dramatiques, sont appelés à décider pour nous tous. Il est très difficile de prendre la responsabilité de fermer le cœur économique de l’Italie, ainsi que de fermer des écoles, des musées, en partie aussi des centres commerciaux et des restaurants. Des choix traumatisants, que le gouvernement Conte a annoncés du jour au lendemain. Nous comprenons donc qu’il y a des dysfonctionnements, des incidents, voire des erreurs.

Ce qui s’est passé et écouté pendant ces heures autour du football a cependant pris des contours grotesques. Dans la nuit, nous lisons, dans le décret signé par le Premier ministre Conte, que “les athlètes professionnels et les athlètes de catégorie absolue” auraient pu poursuivre leur activité, évidemment dans le respect des règles de sécurité. C’est le point D de l’article 1 et l’emplacement dénote également son importance (il monte jusqu’au point T). Après tout, même si nous continuons à affirmer que le football est marginal en ce moment, et en fait il n’est certainement pas fondamental, c’est toujours une industrie importante dans notre pays et représente une raison de loisirs pour les particuliers maintenant, et sans que personne ne soit à blâmer, pour de nombreuses libertés.

Eh bien, à peine 9 heures après la signature de ce décret (de 15 heures à midi), le ministre Spadafora (sur la photo Ansa) il espérait que le championnat serait suspendu, embrassant la thèse du président des footballeurs Tommasi. Et il était très agacé lorsque le football, en particulier la Ligue, a décidé d’aller de l’avant, après avoir reporté Parme-Spal: ils ne pensent qu’à l’argent, a-t-il dit. Et il les a rendus irresponsables.

Que la Ligue porte également son attention sur les dommages économiques causés par la possible interruption du championnat, cela est clair. Cependant, étant donné que le gouvernement et le ministre des sports ont des intérêts différents et supérieurs, pourquoi n’ont-ils pas imposé l’arrêt par le biais du décret émis pendant la nuit? Ils auraient eu le pouvoir. Pourquoi, au contraire, ont-ils expliqué et précisé comment ils devaient se comporter pour que le football professionnel continue? Pourquoi Spadafora ne prend-il pas la responsabilité, avec l’exécutif auquel il appartient, d’interrompre la Serie A et de laisser tout le monde à la maison? Qui ou quoi l’empêche? Pourquoi les écoles et les musées ont-ils fermé et non les stades?

C’est un peu comme si le capitaine d’un navire exigeait que la plaque tournante du navire détermine la route à suivre. Le hub écarquillerait les yeux et dirait ce que le football devrait répondre au ministre: capitaine, faites preuve de courage, c’est à vous de décider où nous devons aller. plutôt à la fin, le conseil fédéral devra arrêter le championnat mardi. Mah.

@steagresti