Montecalcio submerge le Sporting Camaldoli et consolide la troisième place du groupe B

MONT DE PROCIDA (NA). Week-end positif pour le Montecalcio, le partenariat phlégréen trouve le sourire et les trois points le repoussant Sporting Camaldoli. Pour le douzième jour du championnat de Groupe B de troisième catégorie un six par deux qui consolide le troisième carré, à seulement cinq longueurs du haut.

MATCH MARCIA, RÉSULTAT TENNIS

Préparez-vous et les invités déjà à 3 ‘trouvent leur chemin vers le réseau avec Mirko Guardascione, qui se répète ensuite à 10’. Départ véhément du Phlégréen qui en deux minutes marque encore deux buts, à 16 ‘du trio de Giorgio Trabasso et à 25’ de poker servi par Antonio Russo. Fierté de réaction des hôtes qui raccourcissent les distances, puis dans la reprise “manita” d’Alfonso Romano au 80e et but des six à deux finaux, par le même Romano, à la fin. Montecalcio monte donc à 25 points, la troisième place consolidée, le Sporting Camaldoli reste à la troisième place. Match interne de la semaine prochaine pour les Phlégréens contre Borbonia Felix, pour ce qui sera un vrai grand match avec une vue éliminatoire, tandis que le Sporting sera sur scène à l’extérieur contre la Juve Domizia.