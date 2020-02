Montemiletto abandonne le poker dans le derby contre le FC Avellino. Zerillo intemporel

MONTEMILETTO (AV). Journée pleine d’émotions au Fina di Montemiletto, les hôtes grâce à un sauvage Zerillo submerger laFC Avellino, quatrième force du promotion du groupe C de Campanie.

FC DEFENSE HORROR ET TRIS LIONS

Plus de trois cents spectateurs dans les tribunes du derby d’Irpinia. À seulement 10 ‘de la passe et Zerillo exploite une erreur de Nicastro, l’invité numéro un tente de dribbler l’attaquant mais perd le ballon et pour Zerillo, c’est un jeu d’enfant de déposer sur le filet avec un filet vide. Les garçons de M. Preziosi ne peuvent pas réagir, qui luttent pour se rendre dangereux et à 24 ‘ils récupèrent le filet doublant, une autre grave erreur de la défense blanc-vert et de l’extrême défenseur. En split Zerillo fait deux et deux à zéro pour le sien. Dans la dernière partie du hameau, la pierre tombale du match: la croix de Di Landro et le toucher de la main de Tecce, à onze mètres, Capossela se transforme malgré le toucher de Nicastro.

DRAPEAU POKER ET BUT

Dans la seconde moitié des rythmes plus lents, mais les hôtes trouvent un moyen de reconstituer le premier butin de buts. A 55 ‘d’un corner, la passe décisive de Napoletano et la reprise de Vigorito qui ne laissent aucune place au gardien de but. Un jeu qui n’a rien d’autre à dire, les Lions se contentent d’administrer le vaste avantage et tentent de frapper de temps en temps. Deux flammes des hôtes, Gubitosa d’abord et Zerillo trouvent ensuite les gants de Nicastro sur leur chemin. A 78 ‘les invités raccourcissaient les distances, le but du drapeau signé par Spica avec une belle gauche. Le jeu s’échappe sans autres secousses, les Lions s’étirent sur les poursuivants et confirment leur deuxième force du championnat avec le même mérite avec Solofra.

LMM MONTEMILETTO-FC AVELLINO 4-1

Lions Mons Militum Montemiletto: Di Donato, Petito, Capossela, Cestaro (80 ‘Franco), Di Landro, Vigorito, Palumbo (80’ Vena), Stellato, Castiello (55 ‘Ndao), Zerillo (80’ Pepe), napolitain (60 «Gubitosa). Disponible: D’Argenio, D’Alelio, Vena, Capone. Entraîneur: Contaldo.

FC Avellino: Nicastro, Tecce, Tuccia, Rescigno A. (70 ‘Ciampolillo), De Feo, Coluccino, Gagliardo, Cinque (70’ Spica), Fisherman, Albino (70 ‘Pagliocca), Ucciardo. Subs non utilisés: Rescigno G., Tropeano A., Tropeano U., Cucciniello. Entraîneur: précieux.

Arbitre: Granillo de la section de Naples.

Assistants: Lemos de Nola et Pipola d’Ercolano.

Buts: 10 ‘et 24’ Zerillo, 40 ‘penalty Capossela, 55’ Vigorito (G), 78 ‘Spica (F).