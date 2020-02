Montemiletto ferme en 10 et risque le KO à Montoro, Petito égal à la photo d’arrivée

MONTORO (AV). Au municipal, le défi se termine un par un LMM Montemiletto et Montoro, les hommes de monsieur Contaldo risquent un KO sensationnel et ne prennent l’égal qu’en pleine récupération avec Petito. Demain le Saviano, en cas de victoire, pourra voler à +8.

L’ÉQUILIBRE RÈGNE, LES OPPORTUNITÉS LIONS MAIS …

Les Montorais suivent le rythme des attaques répétées des lions, qui entre imprécision et frénésie ne vont pas au-delà du pair. L’équipe de Montemilettese à 3 ‘avec Zerillo était immédiatement dangereuse, et d’une position isolée, il donne un coup de pied sur le côté avec sa gauche perdant la première chance de la course. Phase d’équilibre puis à 20 ‘Castiello reçoit dans la petite zone mais manque de lucidité et annule une bonne chance. Au fil des minutes, les convives conquièrent des mètres de terrain, mais ils ne parviennent pas à déchaîner l’arrière montorais. Les hôtes repartent avec détermination et créent des dangers pour les adversaires grâce aux sorties de Manna et De Clemente, mais à la fin de la première moitié, l’invité numéro un Cesarano est presque inopérant. Le dernier soupir des 45 premiers est de la marque Lions, du football de Palumbo une tête de Petito retrouve le défilé Sica.

BUT, ROUGE ET ÉGAL À EXPIRER

Prêt, au début de la seconde mi-temps, Montoro prend les devants. Action verticale sur l’axe De Clemente-Manna, le hors-jeu bat Cesarano avec un lob sortant. A 63 ‘le même match pour les hôtes, cette fois, cependant, Cesarano est providentiel sur Manna, mais le contact avec les mains du numéro un des Lions a lieu en dehors de la zone et apporte par conséquent un rouge direct. L’infériorité numérique crée des difficultés supplémentaires pour les invités, qui malgré tout parviennent à inquiéter Sica, les tentatives de Zerillo et Cestaro mais le résultat ne change pas. Quand il semble que la course se termine sur un zéro pour Montoro, à 95 ′, il en va de même de Petito. La classe 02 des Lions trouve l’écart gagnant qui évite le KO aux garçons de Contaldo. Troisième résultat utile consécutif pour Montoro, l’équipe de Montemilese risque l’extension de Saviano, qui affrontera au prochain tour le redoutable FC Avellino.