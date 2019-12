Monterrey vs. Al Hilal: au Khalifa International Stadium aujourd'hui pour la troisième place de la Coupe du Monde des Clubs 2019

Suivez les incidents de Monterrey contre Al hilal EN DIRECT via FOX Sports depuis le stade international de Khalifa: regardez le match TV EN LIGNE | EN DIRECT | Stream aujourd'hui TNT DAZN à Doha, Qatar, diffusée pour la troisième place Coupe du monde des clubs 2019. Cet accident devrait commencer à 9 h 30. Heure péruvienne et 8h30 Heure mexicaine En Espagne, il commence à 15h30.

Depor.com Il vous offrira la minute la plus complète de tous avec des buts, des cartons jaunes, rouges et autres incidents. Accrochez-vous à la diffusion et à la narration pour en savoir plus sur Monterrey vs. Al hilal.

Monterrey vs. Al Hilal: horaires et chaînes

Le duel entre Monterrey et Al Hilal L'un des plus attractifs de la journée. Suivez minute par minute, les statistiques, les objectifs, les incidents, les interviews et les résultats du match qui définit la troisième et la quatrième place du Coupe du monde des clubs 2019.

Les «Rayados» chercheront à égaler ce samedi 21 décembre leur meilleur classement du tournoi qui rassemble les champions de chaque confédération. De son côté, le «Leader» affrontera le match sans André Carrillo, envoyé à Flamengo.

En jeu, «l'honneur» d'être la seule équipe aztèque à avoir grimpé deux fois au troisième tiroir du podium en Coupe du monde des clubs, après que Necaxa l'a fait en 2000, Pachuca en 2017 et lui-même Monterrey en 2012

Une consolation mineure pour les élèves d'Antonio Mohamed, qui ont fait preuve de solvabilité et de potentiel offensif contre Al-Sadd Qatar en quart de finale (3-2), et ont mis Liverpool, l'actuel vainqueur de la Ligue des champions, contre les cordes.

Rogelio Funes Mori sera l'une des rares manchettes régulières présentes dans le match, car Monterrey pense déjà à la finale du tournoi d'ouverture contre l'Amérique qui se jouera les 26 et 29 décembre.

Le champion d'Asie s'est débarrassé de son homologue africain, l'Espérance de Tunisie (1-0), en quart de finale, et a également laissé de bons sentiments malgré sa défaite en demi-finale face au champion des Libérateurs de Flamengo (3-1).

«Notre aventure dans le Coupe du monde des clubs Ce n'est pas encore fini. Nous laisserons la peau à des tiers. Notre objectif est maintenant de conclure le tournoi en montant sur le podium », a déclaré le capitaine d'Al Hilal, Carlos Eduardo.

Monterrey vs. Al Hilal: emplacement du stade

Monterrey vs. Al Hilal: emplacement du stade

PLUS DE NOUVELLES DE FOOTBALL