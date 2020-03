Monterrey vs Juárez: voir le résultat, le résumé et les buts pour la demi-finale de la Copa MX 2020 México

Dans une rencontre de longue haleine du début à la fin, Monterrey finalement vaincu la révélation du tournoi Juarez pour la demi-finale du Coupe MX ce mercredi 11 mars au stade BBVA Bancomer. Le ‘Rayados’ a fait son retour du dernier point et disputera la grande finale du concours contre Tijuana, qui a éliminé mardi Toluca.

Les ‘Rayados’ ont réussi à égaliser la série grâce aux buts de Rogelio Funes Mori six minutes après la première mi-temps et de Nico Sánchez à 67 ′. Avec ces buts, la série a été égalisée 2-2 sur l’ensemble et après la fin du temps réglementaire, ils sont allés aux tirs au but.

Dans la pénalité maximale, Monterrey a raté son premier tir, mais a pu récupérer et l’emporter 6-5, et il se battra donc contre les ‘Xolos’ pour le titre le 8 avril à domicile en première finale, et le 15 du même mois en le stade Caliente, au coin de la rue.

Monterrey vs Juárez: voici comment ils ont joué:

L’équipe dirigée par Antonio Mohamed a subi un coup terrible au match aller: il a perdu 2-0 face aux surprenants ‘Braves’. Le Paraguayen Dario Lezcano et l’Uruguayen Diego Rolán ont marqué les buts du concours.

Cependant, la situation du nd Gang ’est beaucoup plus complexe que le résultat contre Juárez. Le casting dirigé par ‘Turco’ mène une campagne pourrie dans le tournoi de clôture de la Liga MX.

En neuf jours, Monterrey n’a pas remporté un seul match – le seul qui n’a pas réussi dans le concours – et accumule une série de résultats négatifs: cinq défaites et quatre matches qui le laissent au sous-sol.

“Ce n’est pas une question d’entraîneur ou de joueurs, nous travaillons tous, mais ce moment est compliqué. L’équipe a besoin de tout le monde, je ne suis personne sans mes coéquipiers, nous savons aussi que Juárez est un adversaire coriace, mais nous ne pouvons pas abandonner”, a déclaré Aké. Wolf dans l’aperçu.

Où voir Monterrey vs. Juarez?

ESPN est le signal qui permet de voir l’engagement de la Copa MX qui présente Juárez en bonne forme. Les ‘Braves’ sont à un pas de la grande finale et font partie des huit premiers de la Liga MX.

Malgré la défaite de la veille (4-1 contre León), le casting qui a augmenté cette saison fait du bon travail avec l’entraîneur Gabriel Caballero.

Le stratège mexicain nationalisé argentin a commenté dans l’antichambre de l’important duel que “Juárez est une équipe qui a soif de gloire et qui veut faire des choses importantes”.

