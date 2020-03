Monterrey vs Juarez: voir le résultat, le résumé et les buts pour le match aller de la Mexico MX Cup

Avec un grand avantage pour le retour. Monterrey n’a pas pu dans sa visite et est tombé 2-0 contre Juarez ce mercredi 4 mars au stade olympique Benito Juárez pour le match aller des demi-finales de la Coupe MX 2020.

Quand il a semblé que le match s’était terminé sans buts, Darío Lezcano a semblé ouvrir le score à 87 minutes, tandis que dans les remises, Diego Rolán a mis le deuxième pour les locaux.

Le match retour se jouera la semaine prochaine au BBVA Bancomer.

Monterrey vs Juáres: c’est comme ça qu’ils ont joué:

LE APERÇU DU PARTI

L’ensemble Monterrey, dirigé par l’entraîneur argentin Antonio Mohamed, est dans l’œil du cyclone à cause de la campagne discrète qu’il mène en MX League. Le champion du tournoi d’ouverture est le seul qui n’a pas gagné en huit jours de Clausura et maintenant l’objectif est fixé dans le Juarez en tant que visiteur

Les «Rayados» de Monterrey attaché trois fois et perdu cinq fois. Le “Gang” clôt le classement avec seulement trois unités et les fans sont mécontents du travail de l’équipe “turque”. Cependant, l’histoire est différente en MX Cup, les Nordistes ayant éliminé Celaya et Santos Laguna pour accéder à ce tour contre Juarez, avec de grandes chances d’aller en finale.

A quelle heure monterrey vs Juarez pour la MX Cup?

Mexique 21 h 00

Pérou 22 h 00

Équateur 22 h 00

Colombie 22 h 00

Bolivie 23 h 00

Venezuela 23 h 00

Argentine 0h00 (5 mars)

Chili 0:00 heures. (5 mars)

Paraguay 0:00 heures. (5 mars)

Uruguay 0:00 heures. (5 mars)

Brésil 0:00 heures. (5 mars)

Espagne 4h00 (5 mars)

Où voir Monterrey vs. Juarez?

“Il peut y avoir beaucoup de points à jeter sur la table, il n’y avait pas de préparation appropriée sur les questions de temps, là-bas lors des premières dates, il a été remarqué, quand vous vous méfiez de la méfiance, cela devient une longue route”, a déclaré le gardien Marcelo Barovero sur le présent de l’équipe.

A&M sera le signal permettant de voir l’engagement envers la MX Cup qui a Juarez comme l’un des animateurs de ce concours et aussi de la MX League, où il est classé parmi les huit meilleurs. Les «Braves», contrairement à Monterrey, ont été plus réguliers tout au long de la Clausura 2020. Actuellement, ils sont situés dans la quatrième case avec 14 unités de produit de quatre victoires, deux nuls et deux défaites.

Dans le championnat de coupe local, Juárez a éliminé Querétaro au premier tour. Puis, à l’étape précédente, il a quitté Dorados de Sinaloa sur la route.

