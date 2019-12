Montillo a dit au revoir à Tigre et a déjà une nouvelle équipe

Bien qu'il ait promis de jouer le premier national pour retourner Tigre en premier, Walter Montillo a décidé de mettre fin à son séjour au Matador.

Le flyer de 35 ans a publié un message émotionnel pour dire au revoir à l'institution de Victoria, où il a remporté la Super League Cup.

"" Tous ceux qui me connaissent savent que depuis août 2010, J'ai toujours dit que mon rêve était de prendre ma retraite au U. C'était le club où ma carrière a décollé et ma famille s'est installée avec l'arrivée de mes deux premiers enfants. De nombreuses années ont passé, des négatifs, des désaccords … mais finalement ils ont aligné les planètes ", commença le flyer.

Il a ajouté: "J'ai eu des moments inoubliables dans chaque institution que j'ai dû traverser … des moments heureux et d'autres pas autant que ma retraite de football tronquée. Quand il a semblé que tout était fini, Mariano Herrón m'a appelé avec un projet sérieux à Tigre et , famille à travers, nous sommes encouragés à nous rejoindre. Je dois avouer que dans l'équipe de Victoria, je suis entré par la porte arrière et sous la loupe. Le plus jeune ne me connaissait pas et ceux qui le connaissaient, je pensais que j'étais vieux et brisé " .

«J'étais prédisposé à m'entraîner sans même savoir combien j'allais facturer. C'était le moins. J'étais engagé pour Ledesma et j'ai dû commencer à travailler. Mais le destin m'a donné un autre coup: rupture du ligament. On sait et j'ai prouvé que je me suis fait moi-même Je suis en charge de la chirurgie et des traitements complémentaires. Une fois de plus, Ledesma a réussi à me permettre de m'entraîner à Tigre (pas encore de contrat). A cette époque, j'ai reçu des appels de Pato, Chino et Maxi Levo pour me présenter au club, quel que soit l'avenir de ma carrière ", a-t-il déclaré.

"Ils ont été de longs mois de travail physique et mental. Soutenir l'équipe sur chaque terrain, de l'extérieur, loin du ballon. Quand je me suis enfin mise à jour, mon seul objectif était d'ajouter. Parmi les 11, à la banque ou ailleurs. Tigre mérite de grandes choses et j'ai senti qu'il était temps, et Melaraña était l'une des rares à me faire confiance et à me donner l'opportunité, nous nous sommes battus jusqu'à la dernière minute avec River pour descendre et ne sommes pas arrivés. Mais nous avons réussi à donner à l'institution la première étoile et la joie du peuple est ce qu'il me reste. J'ai donné au club 1000×1000. Je pense que les comptes sont réglés"il a fermé.

De cette manière, Montillo a confirmé qu'il sera un nouveau joueur de l'U du Chili, club où est l'idole. Le milieu de terrain sera présenté dans le prochain et sera l'un des renforts pour tenter d'entrer en Copa Libertadores 2020.

Un message partagé par Walter Montillo (@ wdmontil10) le 27 décembre 2019 à 11h00 PST