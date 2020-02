Montpellier HSC 1 – 1 FC Metz

Il Montpellier et le Metz ils ont égalisé un dans le match qui a eu lieu ce mercredi dans la Stade de La Mosson. Les deux équipes sont venues de chance différente lors de leurs précédents matchs. Il Montpellier HSC face à la réunion dans le but de retracer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre Paris S. Germain par un score de 5-0. De son côté, le FC Metz gagné à AS Saint Etienne à la maison par 3-1 et auparavant, il le faisait aussi à la maison, devant le Stade de Reims 0-1 et accumulé trois victoires consécutives dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe de Montpellerino est cinquième après la fin du match, tandis que le Metz C’est le seizième.

02/05/2020

À 21:06

CET

SPORT.es

La première partie du match a débuté Montpellier HSC, qui a inauguré le lumineux avec un peu de Teji Savanier à la 13e minute, terminant ainsi la première période avec un 1-0 au tableau d’affichage.

En seconde période, la chance est venue pour lui FC Metz, qui a mis les planches dans le but de Farid Boulaya à la minute 80, terminant la confrontation avec un résultat final de 1-1.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Montpellier qui sont entrés dans le jeu étaient Mihailo Ristic, Junior Sambia et Yun Il-Lok remplacer Ambroise Oyongo, Jordan Ferri et Gaetan Labordetandis que les changements de Metz étaient Victorien Angban et Farid Boulaya, qui est entré pour remplacer Habib Maiga et Vincent Pajot.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes, dont deux à Montpellier (spécifiquement pour Arnaud Souquet et Jordan Ferri) et un à Metz (Kevin N’Doram).

Avec cette cravate, le Montpellier HSC Il s’est classé cinquième du tableau avec 34 points. De son côté, le FC Metz Avec ce point, il est resté en seizième position avec 27 points à la fin du match.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera dans leur fief: le Montpellier HSC sera mesuré avec le AS Saint Etienne et le FC Metz jouera contre lui FC Girondins Bordeaux.

Fiche techniqueMontpellier HSC:Gerónimo Rulli, Daniel Congre, Damien Le Tallec, Vitorino Hilton, Arnaud Souquet, Teji Savanier, Jordan Ferri (Junior Sambia, min. 86), Ambroise Oyongo (Mihailo Ristic, min. 71), Florent Mollet, Gaetan Laborde (Yun Il- Lok, min.90) et Andy DelortFC Metz:Alexandre Oukidja, Fabien Centtonze, John Boye, Dylan Bronn, Thomas Delaine, Vincent Pajot (Farid Boulaya, min.74), Mamadou Fofana, Kevin N’Doram, Habib Maiga (Victorien Angban, min.65), Ibrahima Niane et Habib DialloStade:Stade de La MossonButs:Teji Savanier (1-0, min. 13) et Farid Boulaya (1-1, min. 80)