Montpellier HSC 2-1 Dijon FCO

Il Montpellier ajouté trois points à son casier après avoir gagné 2-1 contre le Dijon ce samedi dans le Stade de La Mosson. Les deux équipes sont venues gagner leurs derniers matchs. Il Montpellier HSC Il est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre lui Amiens SC à domicile (1-2) et l’autre devant Brest dans son fief (4-0). De son côté, le Dijon FCO il a remporté dans son stade 1-0 son dernier match de la compétition contre OSC Lille. Avec cette défaite, l’équipe du Dijonais se place en dix-septième position après la fin du duel, tandis que le Montpellier HSC C’est le quatrième.

25/01/2020

Agir à 22h06

CET

SPORT.es

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, donc le résultat est resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Dans la deuxième partie, la chance est venue pour lui Montpellier HSC, qui s’est manifesté grâce à un Florent Mollet à la 56e minute. Il a de nouveau ajouté l’équipe à domicile, augmentant ainsi l’avance grâce à l’objectif de Andy Delort à la 63e minute. Différences réduites sur Dijon FCO avec un objectif de Mama Bucket à 76 minutes, mettant fin à la confrontation avec le résultat de 2-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de Montpellier HSC a donné accès à Junior Sambia et Joris Chotard pour Arnaud Souquet et Florent Mollettandis que le Dijon a donné accès à Jordan Marie, Jhonder Cádiz et Bryan Soumare pour Stephy Mavididi, Julio Tavares e Ibrahim Didier Ndong.

Dans le match, un total de trois cartons jaunes et un carton rouge ont été vus. Dans la partie des locaux, un carton jaune a été montré Andy Delort et Daniel Congre, tandis que l’équipe visiteuse a exhorté le jaune à Mounir Chouiar et avec du rouge à Mounir Chouiar (2 jaunes).

Après avoir vaincu le match, le Montpellier HSC il se situait avec 33 points, au lieu de l’accès à la Ligue Europa, à la quatrième place du tableau de qualification à la fin du match, sur la place d’accès à la Ligue Europa, tandis que le Dijon FCO Il était à la dix-septième place avec 21 points.

Le lendemain Montpellier HSC sera mesuré avec le Paris S. Germain, tandis que l’équipe du Dijonais jouera son match contre le Brest.

Fiche techniqueMontpellier HSC:Alfred Gomis, Chafik, Bruno Ecuele, Wesley Lautoa, Glody Ngonda Muzinga, Mama Balde, Romain Amalfitano, Ibrahim Didier Ndong, Mounir Chouiar, Stephy Mavididi et Julio TavaresDijon FCO:Gerónimo Rulli, Arnaud Souquet, Daniel Congre, Vitorino Hilton, Ambroise Oyongo, Damien Le Tallec, Jordan Ferri, Florent Mollet, Teji Savanier, Gaetan Laborde et Andy DelortStade:Stade de La MossonButs:Florent Mollet (1-0, min. 56), Andy Delort (2-0, min. 63) et Mama Balde (2-1, min. 76)