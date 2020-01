Montpellier HSC 4-0 Brest

Il Montpellier consolidé une grande victoire après avoir atteint 4-0 à Brest pendant le match joué dans le Stade de la Mosson ce samedi. Il Montpellier HSC est arrivé voulant reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre OSC Lille par un score de 2-1. De son côté, le Brest a dû se contenter d’un nul nul contre le OGC Nice. Avec ce résultat, l’ensemble Montpellerino est neuvième, tandis que le Brest Il est quinzième après la fin du duel.

21/12/2019

Agir à 22h56

CET

SPORT.es

La première partie de la confrontation a commencé favorablement pour l’équipe à domicile, qui était devant avec un but de Gaetan Laborde à 13 minutes. Par la suite a marqué l’équipe de Montpellerino, qui s’est distancée en plaçant le 2-0 grâce à un but de Teji Savanier à la 30e minute, concluant la première mi-temps avec un 2-0 au tableau d’affichage.

Après la reprise est venu l’objectif de l’équipe locale, ce qui a augmenté la lumière avec un autre but de Gaetan Laborde, qui a ainsi réalisé un doublé à 56 minutes. Il a encore marqué à la minute 83 le Montpellier HSC grâce à un peu de Florent Mollet, concluant le temps réglementaire avec le résultat de 4-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Montpellier HSC sauté du banc Joris Chotard, Junior Sambia et Souleymane Camara remplacer Daniel Congre, Teji Savanier et Gaetan Laborde, tandis que les changements du groupe de visiteurs Samuel Grandsir, Yoann Court et Hugo Magnetti, qui a sauté sur le terrain pour Alexandre Mendy, Cristian Battocchio et Brendan Chardonnet.

L’arbitre avertit Andy Delort par le Montpellier et à Brendan Chardonnet par l’équipe de Brest.

Après avoir remporté le match, le Montpellier HSC il a été placé avec 27 points à la neuvième place du tableau de classement à la fin du match, tandis que Brest Il était à la quinzième place avec 22 points.

Le lendemain de Ligue 1, les deux Brest comme lui Montpellier HSC ils joueront à domicile un nouveau match contre le Toulouse FC et le Amiens SC respectivement.

Fiche techniqueMontpellier HSC:Gerónimo Rulli, Daniel Congre (Joris Chotard, min. 48), Vitorino Hilton, Pedro Mendes, Arnaud Souquet, Damien Le Tallec, Teji Savanier (Junior Sambia, min. 72), Ambroise Oyongo, Florent Mollet, Andy Delort et Gaetan Laborde ( Souleymane Camara, min.84)Brest:Gautier Larsonneur, Jean Charles Castelletto, Brendan Chardonnet (Hugo Magnetti, min.67), Jean-Kevin Duverne, Julien Faussurier, Paul Bastien Lasne, Cristian Battocchio (Yoann Court, min.60), Ibrahima Diallo, Ludovic Baal, Irvin Cardona et Alexandre Mendy (Samuel Grandsir, min. 45)Stade:Stade de la MossonButs:Gaetan Laborde (1-0, min. 13), Teji Savanier (2-0, min. 30), Gaetan Laborde (3-0, min. 56) et Florent Mollet (4-0, min. 83)