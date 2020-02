Montpellier HSC AS Saint Etienne

Dimanche à 15h00 se jouera le match de la vingt-quatrième journée de Ligue 1. Montpellier et à Saint etienne dans le Stade de La Mosson.

Il Montpellier HSC affronte le match de la vingt-quatrième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir tiré le dernier match joué contre le FC Metz. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté neuf des 23 matchs disputés à ce jour et cumulent une séquence de 31 buts contre 27 buts reçus.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le AS Saint Etienne a subi une perte pour lui Olympique de Marseille lors du dernier match (0-2), il espère donc mettre fin à sa séquence et réorienter sa carrière dans le tournoi.

Quant aux résultats en tant que local, Montpellier HSC Il a gagné huit fois, il a perdu deux fois et a tiré deux fois en 12 matchs joués jusqu’à présent, de sorte que nous ne pouvons pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il doit s’efforcer de gagner. Aux sorties, le AS Saint Etienne Il a gagné quatre fois et a été battu sept fois lors de ses 11 matchs, ce qui signifie qu’il doit faire un gros effort lors de sa visite au stade. Montpellier HSC Si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade de La Mosson, résultant en sept victoires, sept défaites et deux nuls en faveur de Montpellier HSC. De plus, les visiteurs ajoutent trois matchs invaincus dans la querelle du Montpellier. La dernière fois qu’ils ont Montpellier et le Saint etienne Dans ce tournoi, c’était en novembre 2019 et le match s’est terminé par un nul 0-0.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de classement de Ligue 1, on constate que les deux équipes sont séparées de six points en faveur de Montpellier HSC. L’équipe de Michel Der Zakarian Il se classe cinquième avec 34 points dans son casier. En revanche, les visiteurs sont placés en quinzième position avec 28 points.