Montpellier HSC FC Metz

Ce mercredi à 19h00 au Stade de La Mosson les visages seront vus sur Montpellier et le Metz le 23e jour de Ligue 1.

02/04/2020

Agir à 19:06

CET

SPORT.es

Il Montpellier HSC Il a hâte de récupérer des points dans le match qui correspond à la vingt-troisième journée après avoir perdu le dernier match contre Paris S. Germain par un score de 5-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté neuf des 22 matches disputés jusqu’à présent en Ligue 1, avec une séquence de 30 buts en faveur et 26 contre.

De son côté, le FC Metz il a réussi à gagner lors de ses deux derniers matchs contre lui AS Saint Etienne dans son fief et Stade de Reims loin de la maison, par 3-1 et 0-1 respectivement, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la Montpellier HSC. À ce jour, sur les 22 matches joués par FC Metz en Ligue 1, il en a remporté six et ajoute un chiffre de 29 buts contre 22 en faveur.

Concernant la performance dans son stade, le Montpellier HSC Il a réalisé un bilan de huit victoires, deux défaites et un nul en 11 matchs disputés dans son domaine, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. À la maison, FC Metz Il a gagné deux fois et a été battu cinq fois en 11 matchs, ce qui signifie qu’il doit faire un gros effort lors de sa visite au stade. Montpellier HSC Si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le Stade de La MossonEn fait, les chiffres montrent sept défaites et deux matchs nuls en faveur de Montpellier HSC. À leur tour, les visiteurs accumulent des victoires complètes dans le stade de Montpellier, ils ont déjà remporté deux rencontres à domicile. Le dernier match entre le Montpellier et le Metz Dans cette compétition, il s’est joué en novembre 2019 et s’est terminé dans les tableaux (2-2).

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de classement de Ligue 1, nous pouvons voir que le Montpellier HSC Il devance l’équipe visiteuse avec un avantage de sept points. Il Montpellier HSC Il arrive au match avec 33 points dans son casier et occupant la cinquième place avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse compte 26 points et occupe la seizième place de la compétition.