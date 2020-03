Montre de prêt de Barcelone: ​​Coutinho, Todibo, Alena, Rafinha et plus

Barcelone a envoyé plusieurs joueurs en prêt au début de la saison et en a ajouté quelques-uns de plus dans la fenêtre de transfert de janvier avec Carles Alena, Jean-Clair Todibo et Moussa Wague se dirigeant tous loin du Camp Nou.

Mais comment se sont-ils éloignés du Camp Nou? Il est temps de vérifier les progrès de l’armée de prêt du Barça …

Coutinho a vu beaucoup de temps de jeu au Bayern cette saison. Il a participé à 21 de leurs 24 matchs de championnat, totalisant huit buts et six passes décisives. En Ligue des champions, il a effectué cinq départs avec un but et deux passes décisives.

Il a commencé les deux derniers matchs du Bayern, marquant deux fois lors du martèlement 6-0 de Hoffenheim:

Pourtant, le Bayern ne sonne vraiment pas comme Coutinho est un joueur qu’il veut garder.

Le directeur Hansi Flick a déclaré récemment que Coutinho semblait essayer de faire tout son possible et prendre les mauvaises décisions, tandis que le PDG Karl-Heinz Rummenigge a déclaré qu’il semblait “inhibé”.

Il vaut la peine de se rappeler que son option d’achat est un énorme 120 millions d’euros, ce qui devrait également influencer leur réflexion.

Le départ de Todibo pour Schalke ne semble toujours pas avoir de sens et il a commencé quatre de ses six matchs en Allemagne. Le dernier en date est une défaite 1-0 contre le Bayern Munich en quart de finale de la Coupe d’Allemagne.

Le Français a presque marqué un superbe but pendant le match, mais l’a vu sauvé par le gardien Markus Schubert, bien qu’il ait également trouvé ce joli morceau de jeu:

N’oubliez pas que Schalke a la possibilité d’acheter Todibo pour seulement 25 millions d’euros (plus 5 millions d’euros de modules complémentaires), tandis que le Barça peut ensuite le racheter pour 50 millions d’euros, plus 10 millions d’euros en variables.

Photo de Maria Jose Segovia / NurPhoto via .

Alena a quatre départs et quatre sous-apparitions pour Betis depuis son arrivée dans la fenêtre de transfert d’hiver. Les hommes de Rubi ont connu une légère récession ces dernières semaines. La défaite de samedi contre Valence a fait six matchs de suite sans victoire.

Le milieu de terrain a brillé lors de la victoire 3-0 contre la Real Sociedad et avait également bonne mine contre Barcelone et Eibar. Ses deux dernières apparitions sont sorties du banc, mais il espère un nouveau départ la prochaine fois au Real Madrid.

Rafinha a commencé à s’amuser au Celta Vigo après un début de vie interrompu par une blessure à Balaidos, jouant 18 fois en Liga.

Il a même fait de son mieux pour aider le Barça à remporter le titre, brillant lors d’un match nul 2-2 au Santiago Bernabeu en février:

1 – Rafinha Alcántara dans le match contre le Real Madrid:

49 passes complétées – 1ère pour Celta

Précision de passage de 89,1% – 1er pour Celta

11 duels gagnés – 1er du match

5 fautes gagnées – 1er du match

11 récupérations – 2e du match

Ace. pic.twitter.com/DGQoLWVQZk

– OptaJose (@OptaJose) 17 février 2020

Il y a déjà des rumeurs selon lesquelles Celta tentera de rendre son accord permanent, bien que son salaire puisse s’avérer être un point d’achoppement.

Rafinha semble heureux de rester au Celta, ce qui signifie qu’il aurait déjà pu jouer son dernier match pour le Barça.

Marc Cucurella a été un habitué d’une impressionnante équipe de Getafe en 2019-2020. Les hommes de Jose Bordalas sont à la recherche de places en Ligue des champions et ont éliminé l’Ajax de la Ligue Europa.

Photo par Alex Gottschalk / DeFodi Images via .

Le joueur de 21 ans a joué principalement comme ailier gauche à Getafe, plutôt que comme arrière gauche, et a été assez critique sur le traitement que le Barça a réservé aux jeunes joueurs cette saison. Il a déclaré plus tôt ce mois-ci que les jeunes du club n’ont pas les chances qu’ils méritent.

Ces commentaires suggèrent que Cucurella pourrait ne pas être pressé de retourner à Barcelone, et son accord de prêt comprend une option d’achat pour seulement 6 millions d’euros.

Photo de Dave Winter / Icon Sport via .

Moussa Wague est parti en janvier après avoir eu du mal à avoir un impact à Barcelone et a disputé quatre matches avec l’équipe de Ligue 1 Nice.

Les trois premières sorties du défenseur ont toutes été un remplaçant tardif, mais il a effectué son premier départ de la saison lors du match nul 1-1 de dimanche avec Nice, obtenant une passe décisive pour l’égalisation de son équipe.

Oriol Busquets continue de profiter d’un temps de jeu régulier dans l’Eredivisie avec une équipe du FC Twente aux prises avec le mauvais bout du tableau. Ils ne sont qu’à deux points des trois derniers.

Le joueur de 21 ans a joué en milieu de terrain et en défense centrale cette saison, faisant 20 apparitions, et a accordé une interview le mois dernier pour expliquer comment cette décision avait fait de lui un meilleur footballeur.

Juan Miranda a dû attendre longtemps pour ses premières minutes Schalke mais a finalement fait ses débuts en décembre lors d’une victoire sur l’Eintracht Frankfurt.

Seulement trois autres apparitions ont suivi pour le jeune arrière gauche, le point culminant étant une passe décisive pour la victoire en coupe contre le Hertha Berlin:

Des blessures ont perturbé son équipe en Allemagne, mais son accord de prêt est valable jusqu’à l’été prochain, il a donc encore beaucoup de temps pour avoir un impact.