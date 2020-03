Montre rivale de la Ligue des champions: RB Leipzig vs Tottenham Hotspur en direct

Le rival du Bayern Munich, le RB Leipzig, affrontera le Tottenham Hotspur de Londres lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Puisque Leipzig et la Saxe n’ont pas interdit les grands événements sportifs et autres grands rassemblements, ce match se jouera devant une salle comble. dans le Red Bull Arena. Après avoir remporté le match aller à Londres, Leipzig cherchera à défendre son avance 1-0 et éventuellement à la prolonger contre une équipe des Spurs blessée.

Dans le même temps, Valence tentera de faire un retour épique contre Atalanta, alors qu’ils accueillent l’équipe italienne qui les a battus 4-1 dans un stade vide. Au moins pour ce match, vous pouvez vivre une expérience authentique de fan de Ligue des Champions dans le confort de votre propre canapé!

N’hésitez pas à utiliser cet espace pour parler de ce jeu (et de tout autre qui pourrait vous intéresser).

Faites votre prédiction avec un sondage rapide ci-dessous:

Sondage

Quelle équipe remportera la victoire et se qualifiera pour les quarts de finale?

Ce sondage est clos.

84%

RB Leipzig

(28 voix)













15%

Tottenham Hotspur

(5 votes)















33 votes au total



Votez maintenant

Sondage

Votre vainqueur pour la cravate Valence vs Atalanta?

Ce sondage est clos.

93%

Atalanta

(27 votes)













6%

Valence

(2 votes)















29 votes au total



Votez maintenant

Informations sur le match

Emplacement: Red Bull Arena, Leipzig, Allemagne

Temps: 21 h 00 heure locale, 16 h 00 HNE

TV / streaming: Fubo.tv, Trouvez votre pays

