Monza, Brocchi: “Derby toujours particulier, le tirage au sort est le bon résultat”

20.01.2020 00:55 par Rosa Doro article lu 1012 fois

© photo par Federico De Luca

Seulement 1-1 pour Monza qui n’a pas dépassé le pair contre Côme. Après la course, le technicien Christian Brocchi il a dit: “J’ai déjà dit: les derbies sont toujours particuliers. C’était dur, difficile, on a bien commencé mais ensuite on a marqué des buts. Ça peut arriver, surtout un si beau but. Mais après il y a eu un moment de un brouillard qui ne doit pas se produire. Dans la première moitié de finale, nous avons eu un peu de douleur. Dans la seconde moitié, nous avons eu une plus grande suprématie, trouvant le but. Le résultat est correct même si dans certaines situations nous pouvions même le gagner. Nous avions besoin d’une personnalité plus forte dans quelques instants, quelques matchs individuels de plus, moins d’imprécision dans les derniers mètres, moins de frénésie, moins d’erreurs techniques. Peut-être que la grande attente pour ce derby a mis plus de tension chez les garçons. Côme était bon pour déplacer le ballon avec les trois derrière et pour aller bien sur le cinquième sur l’aile, nous faire courir plus et enlever notre lucidité. En revanche, ceux qui jouent contre nous sont faciles à préparer les matchs, surtout sur le plan émotionnel “, ses mots tirés de TuttoC.com.

«C’est un match important, entendu. Nous allons essayer de faire bonne impression ». Ainsi à TuttoMercatoWeb l’entraîneur de Cosenza, Piero Braglia, en vue du match de ce soir contre Crotone.

L'adversaire est de niveau.

«C'est une équipe solide et bien formée. Avec une philosophie de jeu …

