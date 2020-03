Monza et eSports, voici la Brianza e-Cup: les joueurs défient les fans de Fifa 20 | Autres ligues Italie

Une nouvelle initiative eSports Monza. Le club Brianza est très actif avec son équipe sur Fifa 20 a annoncé un nouveau tournoi pour réunir les joueurs et les fans, un tournoi dévoilé en avant-première sur Calciomercato.com: il vient Brianza e-Cup, voici la version. (photo football Monza)

Comme on le sait, nous traversons une période terrible en raison de la propagation dans le monde entier du virus Covid-19 et en raison des dispositions prises pour contenir et contraster les risques découlant de la propagation du virus, les activités sportives de notre société ont été suspendues.

Pour tenter de combler le vide laissé par cet arrêt et de donner du plaisir en rouge et blanc, la Brianza e-Cup démarre, un tournoi en ligne entièrement gratuit sur la Playstation de FIFA20 dédié aux fans de Monza!

Les joueurs de Monza participeront également au tournoi!

Le capitaine D’Errico, Mosti, Palazzi, Scaglia, Del Frate, Rigoni, Gliozzi, Anastasio, Chiricò, Morosini, Brighenti et Dany Mota s’entraînent déjà et sont chargés de passer leur tour de qualification.

Le tournoi sera composé de 12 groupes de 4 et le premier de chaque groupe ainsi que les quatre meilleures secondes détacheront la passe pour les huitièmes de finale.

La Brianza e-Cup nous accompagnera tout au long de la semaine du 30 mars au 5 avril: on commence le lundi 30 mars avec les tirages, puis du mardi au vendredi les groupes et samedi et dimanche les phases finales!

Chaque jour à partir du lundi 30 mars à 18 heures, une émission spéciale de deux heures consacrée au tournoi sera diffusée sur la chaîne Monza Twitch pour voir comment nos champions habitués à fouler le gazon s’en sortent avec le joystick.