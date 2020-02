Monza, l’agent libre de Matri s’entraîne en attendant une offre

Quelques minutes après la fin de la session du marché d’hiver, le soir du 31 janvier Alessandro Matri quitté le Brescia (où il était prêté) et le Sassuolo (qui détenait la carte) devenir agent libre. Âgée de 36 ans en août prochain, “Mitra” veut toujours de grandes scènes.

Monza accueille Matri

L’ancien attaquant, entre autres, de Milan, de la Juventus et du Latium, s’entraîne avec le Monza (Serie C, le club de Silvio Berlusconi et Adriano Galliani) sous les ordres de l’entraîneur Cristian Brocchi, ami de longue date. Dans l’environnement de Brianza, cependant, la nouvelle a filtré que Matri n’aurait pas l’intention de signer un contrat avec Monza, en attendant une offre de Serie A ou d’un autre championnat de haut niveau. Développements attendus: Matri recherche une équipe.